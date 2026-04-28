Guerra no Oriente Médio muda cenário econômico e pressiona bancos centrais a adotar postura cautelosa

A guerra no Oriente Médio alterou as projeções econômicas para 2026, levando o Banco Central do Brasil e o Fed a adotar uma postura mais cautelosa. As expectativas do mercado agora apontam para um corte modesto na Selic, enquanto nos EUA os juros devem ser mantidos. A incerteza sobre o conflito e os impactos na inflação estão influenciando as decisões dos bancos centrais.

A guerra no Oriente Médio alterou drasticamente as projeções econômicas para 2026, colocando os bancos centrais em um cenário de revisões constantes. O Banco Central do Brasil (BC) e o Federal Reserve System (Fed) dos Estados Unidos iniciam suas reuniões de política monetária nesta terça-feira (28), em meio a um ambiente de incerteza sem precedentes.

As expectativas do mercado agora apontam para um corte mais modesto na taxa Selic, de 0,25 ponto percentual, levando-a a 14,5% ao ano, enquanto nos Estados Unidos, os juros devem ser mantidos. Segundo um relatório do Itaú BBA, o Copom (Comitê de Política Monetária) enfrenta um cenário de incerteza extrema em relação à resolução do conflito no Oriente Médio.

Desde a última reunião, o comitê observou uma apreciação significativa do real, impulsionada pelo aumento dos preços do petróleo e pela entrada de capital estrangeiro, especialmente no mercado acionário brasileiro. No entanto, os dados recentes de inflação trouxeram surpresas negativas, e as expectativas para o IPCA subiram, consumindo parte do orçamento para redução da Selic. As decisões sobre as taxas de juros serão anunciadas na quarta-feira (29).

No início de abril, o Itaú BBA já alertava que os bancos centrais ao redor do mundo manteriam taxas de juros mais elevadas devido ao choque causado pela guerra. Essa postura cautelosa se reflete nas projeções dos investidores. Em 27 de fevereiro, antes do início do conflito, 66% do mercado apostava em um corte de 0,5 ponto percentual na reunião do Copom, enquanto 23% previam uma redução de 0,75 ponto e 3% acreditavam em uma queda de 1 ponto.

Apenas 3,5% apostavam em um corte de 0,25 ponto. Desde então, o cenário mudou radicalmente: na sexta-feira (24), 86,35% dos investidores apostavam em uma redução mais modesta, de 0,25 ponto, e 10,5% até consideravam a manutenção da taxa. Menos de 3% previam cortes mais significativos. O HSBC, que anteriormente previa um corte de 0,5 ponto, agora adota uma visão mais cautelosa.

Os altos preços globais do petróleo, a incerteza sobre a retomada do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz e a falta de uma resolução duradoura para o conflito sustentam essa mudança de perspectiva. Daniel Lavarda, head de Brazil Economics Research do HSBC, destaca a postura cautelosa do Copom para navegar por esse período de incerteza.

Segundo ele, o ritmo dos novos cortes e a magnitude da flexibilização dependerão de novas informações sobre a profundidade e extensão dos conflitos no Oriente Médio. Até o final de março, a Selic estava no maior patamar em duas décadas, com 14,75% ao ano. O time de Research da XP ressalta que o fluxo de dados e notícias desde a última reunião do Copom aumentou os riscos para o cenário de inflação.

Os preços do petróleo continuam pressionados, o IPCA e suas medidas de núcleo subiram, as expectativas inflacionárias de médio prazo se deterioraram e a atividade doméstica voltou a ganhar tração. A apreciação da taxa de câmbio tem atuado como um amortecedor. A XP alerta que as expectativas de inflação em alta exigem cautela adicional, especialmente em uma economia sem ociosidade.

A inflação continuará pressionada este ano devido ao aumento dos custos globais de energia, estímulos à demanda doméstica e condições climáticas adversas. A apreciação cambial apenas atenua essas pressões. Em particular, no caso dos choques de oferta, a literatura econômica recomenda que os bancos centrais acomodem o efeito inflacionário primário e atuem sobre os efeitos de segunda ordem, ou seja, os repasses para preços não diretamente afetados.

No atual contexto de hiato do produto positivo, a probabilidade desses efeitos secundários aumenta





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