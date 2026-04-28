Guerra no Oriente Médio Impulsiona Inflação e Preocupa Economia Brasileira

Conflito no Oriente Médio eleva preços do petróleo e fertilizantes, impactando a inflação no Brasil e gerando preocupações sobre o crescimento econômico. Especialistas recomendam cautela na política monetária e fiscal.

A economia global enfrenta um período de instabilidade crescente, intensificada pelos conflitos no Oriente Médio , e o Brasil não permanece imune a esses impactos. Desde o mês de março, o preço do petróleo tem se mantido em torno dos US$ 100 por barril, um valor que já se reflete no bolso dos consumidores em diversos países.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o custo para encher um tanque de combustível aumentou em 40%. No Brasil, a prévia de abril do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou um aumento de 0,89%, o dobro da taxa observada em março. A gasolina, sem dúvida, foi o principal motor dessa alta, mas os efeitos se espalham por diversos setores da economia.

O aumento dos preços não se limita ao mercado de combustíveis. A agricultura e a construção civil, por exemplo, também estão sentindo os efeitos da crise. Na agricultura, o aumento dos custos de fertilizantes é um dos principais desafios. O Oriente Médio é um importante fornecedor de matérias-primas para a produção de fertilizantes, respondendo por cerca de 30% da amônia e quase metade do enxofre utilizados globalmente.

A interrupção no fornecimento desses insumos, devido aos conflitos, tem elevado significativamente os preços. No Brasil, a ureia e o nitrato de amônio já registraram aumentos de 63% e quase 60%, respectivamente, desde o início da guerra. Na construção civil, o aumento dos custos de fretes e componentes também tem pressionado os preços.

Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) revelou que quase 60% do aumento nos preços dos insumos industriais em abril foi atribuído à guerra. A indústria prevê que o impacto do conflito no Índice Nacional da Construção Civil (INCC) poderá chegar a 3,89 pontos percentuais até o final do ano, elevando a inflação do setor para perto de 10%.

Anteriormente, a principal preocupação na construção civil era o aumento dos custos da mão de obra, mas agora a atenção se volta para o preço dos materiais. As consequências da guerra no Oriente Médio deverão ser sentidas mesmo que o Estreito de Ormuz seja reaberto sem restrições, um cenário que permanece incerto. Os ataques e bombardeios danificaram a infraestrutura de produção de petróleo e gás em vários países da região, e os prazos para reparação são indefinidos.

Embora a economia mundial já tenha enfrentado choques de petróleo anteriores, a atual situação apresenta características que podem prolongar os efeitos negativos. Diante desse cenário, especialistas recomendam que o Banco Central adote uma postura cautelosa em relação à redução da taxa de juros, moderando a intensidade e a duração do ciclo de queda. A inflação é um problema sério que exige atenção.

Além disso, o governo deve abandonar a postura influenciada pelo calendário eleitoral e se concentrar em medidas de contenção de gastos e equilíbrio fiscal, visando resgatar a credibilidade econômica do país. A adoção dessas medidas permitiria ao Brasil enfrentar a crise com maior segurança e resiliência.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) também tem alertado para a urgência de uma resposta coordenada global para mitigar os impactos do conflito na produção de alimentos, enfatizando a importância de garantir o acesso a fertilizantes e insumos agrícolas para evitar uma crise alimentar em larga escala. A situação exige uma ação conjunta e imediata para proteger a segurança alimentar global e minimizar os efeitos negativos da guerra na economia mundial





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