Guerra no Oriente Médio eclipsa o caso Master como fator decisivo no cenário eleitoral brasileiro

Silvio Cascione, diretor da consultoria Eurasia no Brasil, avalia que a guerra no oriente médio é o fator com maior potencial de influenciar as eleições brasileiras de 2026, superando em relevância as investigações do caso Master.

A guerra no Oriente Médio e seus efeitos econômicos representam o fator com maior potencial de influenciar as eleições brasileiras de 2026, superando em relevância as investigações do caso Master , como avalia o diretor da consultoria Eurasia no Brasil, Silvio Cascione, entrevistado pelo WW.

O conflito e seus desdobramentos econômicos tem o potencial de neutralizar iniciativas adotadas pelo governo para conquistar apoio popular, como o programa Desenrola, a discussão sobre o imposto de renda e a proposta de fim da escala 6x1. Em caso de eleições marcadas para este fim de semana, o resultado seria muito disputado, com o candidato do governo provavelmente ganhando entre 4 e 5 pontos percentuais durante o período eleitoral, segundo o analista.

O diretor da Eurasia lembrou que candidatos em busca de reeleição costumam ganhar durante o período eleitoral, em média. Quanto ao caso Master, o analista reconheceu que ele pode prejudicar a corrida do governo, mas ressaltou que também pode representar um problema para a oposição





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