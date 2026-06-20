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Guerra no Oriente Médio deixa rastro de destruição

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Guerra no Oriente Médio deixa rastro de destruição
Guerra No Oriente MédioCusto PolíticoPressão Inflacionária
📆6/20/2026 3:29 AM
📰CNNBrasil
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A guerra no Oriente Médio completa um mês e continua a se espalhar, deixando um rastro de destruição e vítimas civis. O analista de Internacional da CNN Lourival Sant'Anna destaca o custo político do conflito para os Estados Unidos e o impacto econômico global.

A guerra no Oriente Médio deixou um rastro de destruição que vai muito além dos campos de batalha. Segundo o analista de Internacional da CNN Lourival Sant'Anna, o maior custo do conflito para os Estados Unidos não foi financeiro, mas político, representado pela pressão inflacionária exercida sobre o eleitor americano.

O contexto das negociações também ganhou destaque: Steve Witkoff, enviado especial do presidente americano, Donald Trump, está a caminho da Suíça para iniciar tratativas por um acordo nuclear com o Irã. A rodada de negociações estava prevista inicialmente para esta sexta-feira (19), mas foi adiada em meio à escalada do conflito envolvendo Israel e Líbano.

Guerra no Irã completa um mês e se espalha no Oriente Médio De acordo com os dados apresentados por Sant'Anna, 3.540 iranianos e 3.912 libaneses perderam a vida no conflito. Esse número é incrível porque a guerra era no Irã. Você vê como o Líbano é vulnerável, como ele é usado como um campo paralelo de uma guerra, afirmou o analista. Lourival explica que, segundo médicos libaneses que atenderam as vítimas, 90% delas eram civis, muitas delas crianças.

Apenas em um dos dias analisados, dos 47 mortos registrados pelo governo libanês, duas eram crianças. Além disso, 13 militares americanos também perderam a vida no conflito. Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar também registraram dezenas de mortes cada, ao se tornarem alvos de mísseis e drones iranianos em razão das bases militares americanas presentes em seus territórios, segundo o analista. O custo militar direto para os Estados Unidos foi estimado em US$ 80 bilhões.

Quando somados outros fatores econômicos, como o aumento do preço da gasolina, o valor total sobe para US$ 132 bilhões. O custo maior para os Estados Unidos é evidentemente político, essa pressão inflacionária exercida sobre o eleitor americano, destacou Sant'Anna. O analista ressaltou ainda que o mundo inteiro sofreu com o choque de energia, fertilizantes e insumos para as indústrias farmacêutica e de chips, todos dependentes do.

O custo para o Irã, embora sem dados oficiais confirmados, é estimado em US$ 300 bilhões em destruição de infraestrutura, de acordo com Lourival Sant'Anna. Não por acaso, esse valor coincide com o montante de um fundo de recursos privados que os Estados Unidos estariam promovendo, com participação de empresas de países ricos, das monarquias árabes do Golfo e da América Latina, com o objetivo de reconstruir o Irã devastado pela guerra

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Guerra No Oriente Médio Custo Político Pressão Inflacionária Conflito Entre Israel E Líbano Acordo Nuclear Com O Irã

 

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