Guerra no Oriente Médio Amplia Impacto Econômico: Chips, Alimentos e Inflação em Alerta

Conflito no Oriente Médio pressiona a produção de chips e o setor de alimentos devido à escassez de fertilizantes, elevando a inflação e gerando incertezas na economia global e brasileira. A antecipação do El Niño agrava o cenário para o agronegócio.
A guerra no Oriente Médio está reverberando na economia global de maneira mais ampla do que o simples aumento dos preços do petróleo. A produção de chips, essencial para a indústria tecnológica, e o setor de alimentos, dependente de fertilizantes, estão sob crescente pressão.
A redução na oferta de fertilizantes, em particular, ameaça as safras de milho e trigo, elevando a inflação e forçando o Banco Central a adotar uma postura cautelosa na política de juros, com um corte mínimo de apenas 0,25 ponto percentual. Embora o Brasil tenha diversificado suas fontes de importação de insumos agrícolas, a dependência de regiões em conflito, como o Oriente Médio, para componentes cruciais como nitrogênio e enxofre, permanece significativa.
A situação é agravada pela antecipação do fenômeno El Niño, que pode causar seca no cerrado e excesso de chuvas no sul do país, impactando a safra de inverno. A MB Agro estima que a inflação de alimentos, antes projetada em 2,5%, poderá atingir 5% ou mais se a guerra persistir.
Além dos fertilizantes, a guerra também afeta o fornecimento de outros insumos industriais, como o gás hélio, utilizado na fabricação de chips, com o Catar respondendo por 30% da oferta mundial. A China já bloqueou a exportação de fertilizantes para proteger seu mercado interno, e a Suécia estuda medidas de racionamento.
A produção de petróleo na região já diminuiu entre sete e nove milhões de barris por dia, e a incerteza sobre a duração e os desdobramentos do conflito afetam as decisões do Banco Central e a inflação no Brasil. Apesar dos desafios, alguns especialistas acreditam que a produção de petróleo poderá ser restabelecida rapidamente após o fim da guerra, com a OPEP disposta a aumentar a produção assim que a logística permitir.
No entanto, o risco de interrupções na cadeia de suprimentos global permanece elevado, exigindo atenção constante e medidas de mitigação
