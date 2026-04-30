Guerra no Oriente Médio Amplia Impacto Econômico: Chips, Alimentos e Inflação em Alerta

📆4/30/2026 8:14 AM
📰JornalOGlobo
Conflito no Oriente Médio pressiona a produção de chips e o setor de alimentos devido à escassez de fertilizantes, elevando a inflação e gerando incertezas na economia global e brasileira. A antecipação do El Niño agrava o cenário para o agronegócio.

A guerra no Oriente Médio está reverberando na economia global de maneira mais ampla do que o simples aumento dos preços do petróleo. A produção de chips, essencial para a indústria tecnológica, e o setor de alimentos, dependente de fertilizantes, estão sob crescente pressão.

A redução na oferta de fertilizantes, em particular, ameaça as safras de milho e trigo, elevando a inflação e forçando o Banco Central a adotar uma postura cautelosa na política de juros, com um corte mínimo de apenas 0,25 ponto percentual. Embora o Brasil tenha diversificado suas fontes de importação de insumos agrícolas, a dependência de regiões em conflito, como o Oriente Médio, para componentes cruciais como nitrogênio e enxofre, permanece significativa.

A situação é agravada pela antecipação do fenômeno El Niño, que pode causar seca no cerrado e excesso de chuvas no sul do país, impactando a safra de inverno. A MB Agro estima que a inflação de alimentos, antes projetada em 2,5%, poderá atingir 5% ou mais se a guerra persistir.

Além dos fertilizantes, a guerra também afeta o fornecimento de outros insumos industriais, como o gás hélio, utilizado na fabricação de chips, com o Catar respondendo por 30% da oferta mundial. A China já bloqueou a exportação de fertilizantes para proteger seu mercado interno, e a Suécia estuda medidas de racionamento.

A produção de petróleo na região já diminuiu entre sete e nove milhões de barris por dia, e a incerteza sobre a duração e os desdobramentos do conflito afetam as decisões do Banco Central e a inflação no Brasil. Apesar dos desafios, alguns especialistas acreditam que a produção de petróleo poderá ser restabelecida rapidamente após o fim da guerra, com a OPEP disposta a aumentar a produção assim que a logística permitir.

No entanto, o risco de interrupções na cadeia de suprimentos global permanece elevado, exigindo atenção constante e medidas de mitigação

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigação PCC, Mourinho no Real Madrid, IPCA e Conflitos no Oriente Médio: As Principais NotíciasInvestigação PCC, Mourinho no Real Madrid, IPCA e Conflitos no Oriente Médio: As Principais NotíciasUm resumo das principais notícias do dia, incluindo a investigação sobre o uso do heliponto do Palácio dos Bandeirantes por suspeito de ligação com o PCC, a possível volta de Mourinho ao Real Madrid, a alta do IPCA-15 e os impactos dos conflitos no Oriente Médio.
Read more »

Guerra no Oriente Médio Impulsiona Inflação e Preocupa Economia BrasileiraGuerra no Oriente Médio Impulsiona Inflação e Preocupa Economia BrasileiraConflito no Oriente Médio eleva preços do petróleo e fertilizantes, impactando a inflação no Brasil e gerando preocupações sobre o crescimento econômico. Especialistas recomendam cautela na política monetária e fiscal.
Read more »

Fed e BC decidem rumos dos juros em meio às incertezas no Oriente MédioFed e BC decidem rumos dos juros em meio às incertezas no Oriente MédioSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

IGP-M sobe acima do esperado em abril com guerra no Oriente Médio, diz FGVIGP-M sobe acima do esperado em abril com guerra no Oriente Médio, diz FGVSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

OMS alerta para alta de ataques a hospitais com guerra no Oriente MédioOMS alerta para alta de ataques a hospitais com guerra no Oriente MédioSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Copom eleva projeções de inflação e destaca impactos da guerra no Oriente MédioCopom eleva projeções de inflação e destaca impactos da guerra no Oriente MédioO Banco Central revisou suas estimativas de inflação para 2024 e para o horizonte relevante até 2027, destacando os efeitos da guerra no Oriente Médio e a necessidade de ajustes na política monetária.
Read more »



