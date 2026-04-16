O Fundo Monetário Internacional ajusta projeções globais para baixo devido aos conflitos, mas prevê crescimento otimista para o Brasil e destaca o desempenho robusto da Espanha, impulsionado por energia renovável, turismo e políticas de imigração.

O cenário econômico global em 2026 está sendo redesenhado sob a sombra dos impactos da guerra no Irã, forçando economistas e autoridades monetárias a recalibrar suas projeções. O Fundo Monetário Internacional ( FMI ), em seu recente Panorama Econômico Mundial, ajustou para baixo a previsão de crescimento global para este ano, de 3,3% para 3,1%. Em contrapartida, o Brasil surge como um ponto de otimismo. A projeção para o país foi elevada de 1,6% para 1,9%, impulsionada por um robusto volume de reservas cambiais, superior a US$ 366 bilhões em abril, e pela contínua força nas exportações de commodities, incluindo o petróleo bruto.

A Espanha também se destaca com uma perspectiva favorável. O FMI reconhece o desempenho sólido da economia espanhola, que tem se expandido a um ritmo consideravelmente mais acelerado que seus pares na zona do euro. Apesar da incerteza gerada pelo conflito no Oriente Médio e da potencial alta nos preços de energia, o crescimento espanhol deve permanecer robusto. A previsão aponta para um avanço de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2026. Essa resiliência é atribuída, em parte, à significativa participação das energias renováveis na matriz elétrica do país, o que ajuda a atenuar o impacto da alta nos preços de petróleo e gás.

Essa projeção otimista para a Espanha é corroborada pelo próprio Banco Central do país, que recentemente elevou sua previsão de crescimento econômico para este ano de 2,2% para 2,3%. Tal desempenho se contrapõe aos números de outras economias europeias, como o Reino Unido (1,4% em 2025), a média da zona do euro (1,3%), Alemanha (0,2%), França (0,9%) e Itália (0,5%). O Banco Central da Espanha considera que as medidas de apoio fiscal implementadas para mitigar os efeitos da guerra no Irã foram cruciais. Sem esses apoios, o PIB espanhol poderia ter crescido 2,4% em 2026. Diversos outros fatores contribuem para o vigor da economia espanhola. O turismo, um pilar fundamental que responde por 13% do PIB e atrai mais de 94 milhões de visitantes anualmente, continua sendo um motor de crescimento. O consumo interno estável também desempenha um papel importante.

Surpreendentemente, a imigração emerge como um fator positivo. Diferente de outras nações europeias que observam os movimentos migratórios com cautela, a Espanha adota uma postura receptiva por razões pragmáticas. O primeiro-ministro Pedro Sánchez destacou a necessidade de um país aberto e próspero, aludindo a questões demográficas cruciais. A Espanha enfrenta uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa e um rápido envelhecimento populacional, com mais de 20% de seus 49 milhões de habitantes com mais de 65 anos, uma parcela significativa da qual já não faz parte da força de trabalho e depende de pensões. A idade média do país, que era de 41 anos em 2012, agora atinge 46 anos e projeta-se ultrapassar os 50 anos em 2050. Nesse contexto, a imigração é vista como uma estratégia realista para garantir o crescimento econômico e sustentar o modelo de bem-estar social, que inclui um abrangente sistema de aposentadorias e serviços universais de saúde.

A energia renovável é outro vetor de suporte para a expansão econômica espanhola. Nos últimos seis anos, o aumento da participação de soluções renováveis levou a uma redução de 40% nos custos de energia para o mercado corporativo. Ao controlar custos relevantes como energia e salários – este último parcialmente influenciado pela mão de obra estrangeira –, a Espanha mantém seu atrativo para investimentos estrangeiros, adicionando mais uma variável à dinâmica produtiva.

Este cenário multifacetado foi o que levou a revista The Economist a classificar a Espanha como a economia de melhor desempenho do mundo há pouco mais de um ano. Os fundos Next Generation EU, um mecanismo da União Europeia criado em 2020 com 750 bilhões de euros para auxiliar na recuperação pós-pandemia, também desempenharam um papel significativo. A Espanha, como segunda maior beneficiária com 163 milhões de euros em subsídios e empréstimos, viu esses fundos financiarem iniciativas em inovação, transição energética, saúde e soluções digitais.

No entanto, o governo espanhol está ciente dos desafios que se avizinham. A necessidade de manter os salários alinhados à inflação (em condições normais, cerca de 3% ao ano), o déficit governamental e as recentes mudanças no comércio internacional exigirão atenção contínua. Apesar dessas preocupações, os indicadores econômicos atuais continuam a favorecer a Espanha, demonstrando sua força mesmo em setores inesperados como o futebol.





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