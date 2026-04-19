Guerra no Irã Eleva Preço dos Combustíveis e Desafia Governo Lula; Percepção Econômica Longe da Realidade

Pesquisa Genial/Quaest revela que a alta dos combustíveis, causada pela guerra no Irã, afeta 84% dos brasileiros e dificulta a percepção positiva da economia, apesar de indicadores favoráveis. O governo Lula enfrenta o desafio de comunicar suas ações e lidar com a desconexão entre fatos e a percepção pública.
A escalada do conflito no Oriente Médio, com a guerra envolvendo o Irã, emerge como um fator de peso na percepção econômica dos brasileiros, impactando diretamente a aprovação do governo Lula.
Uma pesquisa recente da Genial/Quaest aponta que 84% da população se sente afetada pelo aumento dos combustíveis, principal sintoma dessa crise internacional.
Apesar de indicadores econômicos positivos, como a queda da inflação e do desemprego, a mensagem oficial sobre a redução de impostos sobre os combustíveis parece não ter alcançado grande parte da sociedade, especialmente em regiões como o Nordeste e entre o público feminino.
Essa desconexão entre a realidade econômica e a percepção pública representa um desafio significativo para a gestão atual.
A guerra é apontada por 38% dos entrevistados como a principal causa do encarecimento dos combustíveis, enquanto 25% culpam o governo Lula e suas políticas econômicas.
Essa divisão na atribuição de responsabilidades reflete clivagens sociais e políticas existentes no país, com evangélicos demonstrando uma tendência maior a culpar o governo em comparação aos católicos.
O cenário se assemelha a crises anteriores, como a guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022, que também levou a desonerações fiscais no setor de combustíveis.
A diferença, nesta ocasião, reside na forma como o governo buscou construir um pacto com os estados para implementar a redução de impostos estaduais, um movimento que, segundo a pesquisa, não foi amplamente divulgado ou compreendido pela população.
A desinformação sobre as ações governamentais na área de combustíveis é gritante, com 63% dos entrevistados afirmando não ter conhecimento sobre a redução de impostos e a articulação com os governadores.
Apesar disso, a avaliação das ações do governo sobre combustíveis ainda registra um saldo positivo de 55% de aprovação, com maior aceitação no Nordeste e entre o público masculino.
Curiosamente, há aprovação até mesmo entre segmentos politicamente opostos, como bolsonaristas e a direita não bolsonarista.
A pesquisa também revela uma divisão sobre as prioridades fiscais: 49% defendem a manutenção da redução de impostos, mesmo com o impacto nas contas públicas, enquanto 39% priorizam o equilíbrio fiscal, mesmo que os preços subam.
Essa dualidade de opiniões, mesmo entre os que aprovam e desaprovam o governo, sublinha a complexidade da relação entre política e economia no Brasil.
O desfecho da guerra no Oriente Médio é visto como um potencial alívio, capaz de mitigar pressões inflacionárias e, consequentemente, melhorar o humor social em relação à gestão governamental.
Considerando o cenário eleitoral, onde a aprovação tende a aumentar com o tempo, o fim do conflito internacional representaria um obstáculo a menos para o governo Lula.
A incerteza eleitoral, com 62% de indecisos na pesquisa espontânea, indica que há um longo caminho pela frente, e a estabilidade econômica, influenciada por eventos globais, desempenhará um papel crucial na decisão do eleitorado
Combustíveis Guerra Irã Governo Lula Percepção Econômica Inflação
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Após impasse com o Irã, Trump tenta saída honrosa para guerra no Oriente MédioÉ ainda incerto o impacto do bloqueio americano no mercado mundial de energia — inclusive nos Estados Unidos
Read more »
Com guerra no Irã, atenção da China se volta para segurança energéticaRestrições no Oriente Médio levam chineses a buscar outras fontes de suprimento; em março, Pequim absorveu 65% das exportações de petróleo do Brasil
Read more »
Flávio Bolsonaro sob Inquérito, Guerra no Irã Impacta Energia e Mudanças no TrabalhoO pré-candidato Flávio Bolsonaro enfrenta um inquérito por suposta calúnia contra o presidente Lula, enquanto a guerra no Irã ameaça o fornecimento de energia. Empresas revisam modelos de trabalho flexíveis e pesquisas apontam queda na confiança em líderes. A literatura, o esporte de resistência e decisões fiscais para empresas de tecnologia também são temas em destaque.
Read more »
Irã fecha Estreito de Ormuz em resposta a bloqueio dos EUA, eleva tensão no Golfo PérsicoEm uma reviravolta inesperada, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, alegando que os Estados Unidos não cumpriram um acordo, o que eleva as tensões na região e afeta o comércio global de energia. A decisão contradiz declarações anteriores de abertura da passagem estratégica, aumentando a incerteza nas negociações entre os dois países.
Read more »
Lula diz que ONU ‘não pode ficar silenciosa’ em relação ao conflito entre EUA e Irã“Não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite com tuíte de um presidente da República ameaçando o mundo', criticou o presidente
Read more »
Lula parabeniza Sánchez por proibir que aviões dos EUA saíssem da Espanha para atingir IrãPresidente fez críticas à postura de Trump em relação aos países da América Latina e do Oriente Médio
Read more »