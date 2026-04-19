Guerra no Irã Eleva Preço dos Combustíveis e Desafia Governo Lula; Percepção Econômica Longe da Realidade

Pesquisa Genial/Quaest revela que a alta dos combustíveis, causada pela guerra no Irã, afeta 84% dos brasileiros e dificulta a percepção positiva da economia, apesar de indicadores favoráveis. O governo Lula enfrenta o desafio de comunicar suas ações e lidar com a desconexão entre fatos e a percepção pública.

A escalada do conflito no Oriente Médio, com a guerra envolvendo o Irã, emerge como um fator de peso na percepção econômica dos brasileiros, impactando diretamente a aprovação do governo Lula.

Uma pesquisa recente da Genial/Quaest aponta que 84% da população se sente afetada pelo aumento dos combustíveis, principal sintoma dessa crise internacional.

Apesar de indicadores econômicos positivos, como a queda da inflação e do desemprego, a mensagem oficial sobre a redução de impostos sobre os combustíveis parece não ter alcançado grande parte da sociedade, especialmente em regiões como o Nordeste e entre o público feminino.

Essa desconexão entre a realidade econômica e a percepção pública representa um desafio significativo para a gestão atual.

A guerra é apontada por 38% dos entrevistados como a principal causa do encarecimento dos combustíveis, enquanto 25% culpam o governo Lula e suas políticas econômicas.

Essa divisão na atribuição de responsabilidades reflete clivagens sociais e políticas existentes no país, com evangélicos demonstrando uma tendência maior a culpar o governo em comparação aos católicos.

O cenário se assemelha a crises anteriores, como a guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022, que também levou a desonerações fiscais no setor de combustíveis.

A diferença, nesta ocasião, reside na forma como o governo buscou construir um pacto com os estados para implementar a redução de impostos estaduais, um movimento que, segundo a pesquisa, não foi amplamente divulgado ou compreendido pela população.

A desinformação sobre as ações governamentais na área de combustíveis é gritante, com 63% dos entrevistados afirmando não ter conhecimento sobre a redução de impostos e a articulação com os governadores.

Apesar disso, a avaliação das ações do governo sobre combustíveis ainda registra um saldo positivo de 55% de aprovação, com maior aceitação no Nordeste e entre o público masculino.

Curiosamente, há aprovação até mesmo entre segmentos politicamente opostos, como bolsonaristas e a direita não bolsonarista.

A pesquisa também revela uma divisão sobre as prioridades fiscais: 49% defendem a manutenção da redução de impostos, mesmo com o impacto nas contas públicas, enquanto 39% priorizam o equilíbrio fiscal, mesmo que os preços subam.

Essa dualidade de opiniões, mesmo entre os que aprovam e desaprovam o governo, sublinha a complexidade da relação entre política e economia no Brasil.

O desfecho da guerra no Oriente Médio é visto como um potencial alívio, capaz de mitigar pressões inflacionárias e, consequentemente, melhorar o humor social em relação à gestão governamental.

Considerando o cenário eleitoral, onde a aprovação tende a aumentar com o tempo, o fim do conflito internacional representaria um obstáculo a menos para o governo Lula.

A incerteza eleitoral, com 62% de indecisos na pesquisa espontânea, indica que há um longo caminho pela frente, e a estabilidade econômica, influenciada por eventos globais, desempenhará um papel crucial na decisão do eleitorado





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Combustíveis Guerra Irã Governo Lula Percepção Econômica Inflação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Após impasse com o Irã, Trump tenta saída honrosa para guerra no Oriente MédioÉ ainda incerto o impacto do bloqueio americano no mercado mundial de energia — inclusive nos Estados Unidos

Read more »

Com guerra no Irã, atenção da China se volta para segurança energéticaRestrições no Oriente Médio levam chineses a buscar outras fontes de suprimento; em março, Pequim absorveu 65% das exportações de petróleo do Brasil

Read more »

Flávio Bolsonaro sob Inquérito, Guerra no Irã Impacta Energia e Mudanças no TrabalhoO pré-candidato Flávio Bolsonaro enfrenta um inquérito por suposta calúnia contra o presidente Lula, enquanto a guerra no Irã ameaça o fornecimento de energia. Empresas revisam modelos de trabalho flexíveis e pesquisas apontam queda na confiança em líderes. A literatura, o esporte de resistência e decisões fiscais para empresas de tecnologia também são temas em destaque.

Read more »

Irã fecha Estreito de Ormuz em resposta a bloqueio dos EUA, eleva tensão no Golfo PérsicoEm uma reviravolta inesperada, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, alegando que os Estados Unidos não cumpriram um acordo, o que eleva as tensões na região e afeta o comércio global de energia. A decisão contradiz declarações anteriores de abertura da passagem estratégica, aumentando a incerteza nas negociações entre os dois países.

Read more »

Lula diz que ONU ‘não pode ficar silenciosa’ em relação ao conflito entre EUA e Irã“Não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite com tuíte de um presidente da República ameaçando o mundo', criticou o presidente

Read more »

Lula parabeniza Sánchez por proibir que aviões dos EUA saíssem da Espanha para atingir IrãPresidente fez críticas à postura de Trump em relação aos países da América Latina e do Oriente Médio

Read more »