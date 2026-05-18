Quando Trump suspendeu ataques contra o Irã, foi após conversas com líderes árabes, com um acordo ‘muito aceitável’ previsto para negociações em andamento

Guerra no Irã derruba popularidade de Trump O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou nesta segunda-feira (18) que suspendeu um ataque militar planejado contra o Irã para terça-feira (19) após pedidos de líderes árabes.

Segundo Trump, a ação foi suspensa após conversas com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Os líderes afirmaram acreditar que um acordo ‘muito aceitável’ poderá ser alcançado nas negociações em andamento.

Trump afirmou ainda que ordenou que as Forças Armadas estejam preparadas para uma ‘ofensiva total e em larga escala contra o Irã a qualquer momento’ caso um acordo não seja alcançado. Mais cedo, o site americano Axios informou que os EUA rejeitaram mais uma proposta de acordo enviada pelo Irã. A Casa Branca avaliou que o texto não representa um avanço significativo e é insuficiente para um acordo definitivo de paz.

Segundo fontes do governo do Paquistão ouvidas pela Reuters, a nova proposta do Irã prevê além do que foi discutido em conversas anteriores. Uma fonte do governo do Paquistão também afirmou que EUA e Irã ‘mudam as regras do jogo’ nas negociações e disse que ‘não há mais muito tempo’ antes de um eventual fracasso definitivo das conversas.

Na semana passada, a emissora estatal israelense Kan informou que Israel já havia dado sinal verde para retomar a guerra contra o Irã, mas aguardava uma decisão de Trump. [mais](





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Suspensão De Ataque Militar Pesquisos De Líderes Árabes Acordo Possível Parcelamento De Poder Militar Risken Armada Ação Militar Ofensiva Potes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Países europeus negociam com o Irã para atravessar Estreito de Ormuz em meio à guerraSegundo Teerã, China, Japão e Paquistão estão entre os países já liberados para navegar na região

Read more »

Trump reúne equipe de segurança nacional para discutir guerra no IrãEncontro aconteceu logo após retorno do presidente americano da viagem à China; autoridades devem se reunir novamente no início dessa semana, segundo fonte

Read more »

Irã envia proposta revisada aos EUA para encerrar guerra, diz fontePor meio da mediação do Paquistão, Teerã busca acordo com Washington enquanto negociações seguem estagnadas

Read more »

Guerra com Irã já impõe US$ 25 bilhões em prejuízos a empresas globais, diz ReutersAlta do petróleo, ruptura logística e aumento de insumos pressionam companhias de aviação, indústria e consumo em diferentes mercado

Read more »