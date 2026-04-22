Guerra entre EUA, Israel e Irã pode elevar preços de preservativos em até 30%

A maior fabricante de preservativos do mundo, Karex, alerta para um possível aumento de preços devido à instabilidade no Oriente Médio e seus impactos no fornecimento de matérias-primas.

A Karex , líder mundial na fabricação de preservativos, prevê um aumento de preços de até 30% ou mais em seus produtos caso a escalada do conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã persista e continue a impactar o fornecimento de matérias-primas essenciais.

Goh Miah Kiat, CEO da empresa, detalhou que os custos de produção já apresentaram um aumento significativo desde o início das tensões em 28 de fevereiro. A Karex, sediada na Malásia, é responsável pela produção de mais de 5 bilhões de preservativos anualmente, atendendo a marcas renomadas como Durex e Trojan, além de fornecer para sistemas de saúde pública em diversos países, incluindo o NHS do Reino Unido e, no Brasil, a marca Prudence.

As declarações foram feitas em entrevistas concedidas às agências de notícias Reuters e Bloomberg, embora a empresa ainda não tenha respondido aos questionamentos da BBC. A instabilidade geopolítica no Oriente Médio tem causado severas disrupções no fornecimento global de petróleo, especialmente após as ameaças do Irã de atacar embarcações no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio mundial.

Aproximadamente 20% do petróleo bruto e do gás natural liquefeito (GNL) global, juntamente com outros produtos petroquímicos, transitam por essa região estratégica. A Karex, em particular, depende de derivados de petróleo como a amônia, utilizada na conservação do látex, e lubrificantes à base de silicone. A situação é agravada pelo aumento da demanda por preservativos, que cresceu cerca de 30% este ano, combinado com o aumento dos custos de frete e atrasos na logística.

Goh Miah Kiat ressaltou que, em momentos de incerteza econômica, a necessidade de preservativos tende a aumentar, pois as pessoas ponderam sobre o futuro e a possibilidade de ter filhos em um cenário instável. A empresa enfrenta, portanto, um cenário complexo de aumento de custos e demanda crescente. O impacto do conflito se estende para além do mercado de preservativos, afetando uma ampla gama de produtos e setores.

A guerra já contribuiu para o aumento das passagens aéreas, com tarifas mais baratas na classe econômica subindo em média 24% em relação ao ano anterior. A interrupção dos embarques no Golfo Pérsico também elevou os preços de fertilizantes, medicamentos e causou escassez de hélio, um componente essencial na fabricação de chips de computador. A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta que cerca de um terço dos fertilizantes globais, incluindo ureia, potássio, amônia e fosfatos, passa pelo Estreito de Ormuz.

Além disso, um terço das matérias-primas para a produção de medicamentos, como analgésicos, antibióticos e vacinas, também utilizam essa rota. A indústria de água engarrafada também enfrenta dificuldades para obter matérias-primas. As negociações de paz entre EUA e Irã permanecem incertas, com o presidente Donald Trump estendendo o cessar-fogo, mas sem especificar sua duração, após declarações ambíguas sobre o progresso das conversas. A situação demonstra a interconexão da economia global e a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos a eventos geopolíticos





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