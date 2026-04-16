Guerra contra o Irã: Trump perde batalha diplomática e econômica, com efeitos globais

Análise aponta que a estratégia de Donald Trump contra o Irã está fadada ao fracasso, gerando isolamento internacional, queda na popularidade e ameaçando a economia global com recessão. Mesmo um acordo de paz significaria apenas a contenção de danos para os EUA.

A estratégia do presidente americano Donald Trump contra o Irã parece destinada ao fracasso, mesmo no cenário mais otimista de um acordo de paz, que se configuraria como uma mera contenção de danos. O Irã demonstrou uma capacidade econômica surpreendente, enquanto Trump se viu isolado internacionalmente e enfrentou uma queda em sua popularidade interna, agravada pela inflação crescente. Essa crise diplomática ameaça desencadear uma recessão global, com previsões de crescimento econômico sendo reajustadas para baixo em diversos países.

Embora os Estados Unidos obtenham lucros com a exportação de petróleo, as relações com seus aliados tradicionais se deterioram significativamente. A guerra diplomática travada por Donald Trump contra o Irã é amplamente considerada perdida, independentemente do desfecho das negociações em curso. Mesmo que um acordo de paz seja alcançado, ele servirá apenas para mitigar os danos. O Irã, apesar de ter sofrido perdas significativas com a eliminação de figuras importantes como o então líder supremo Ali Khamenei, falhou em seu principal objetivo de desestabilizar o regime dos aiatolás. Em contrapartida, o Irã demonstrou possuir uma arma econômica poderosa capaz de impactar a economia mundial. Por outro lado, o presidente americano alienou países da região que foram alvos de bombardeios iranianos, entrou em conflito com aliados europeus, incluindo governos de direita, e provocou a ira do Papa.

O cenário econômico global é sombrio, como evidenciado pelas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), que alertam para o risco de uma recessão global decorrente do confronto. A maioria das nações está vendo suas previsões de crescimento reduzidas, tanto para o ano corrente quanto para o próximo. A Arábia Saudita, por exemplo, embora com uma melhora prevista para 2027, viu sua projeção de crescimento cair de 4,5% para 3,1% em 2026. No Brasil, a previsão para este ano foi elevada, mas para o ano seguinte, houve uma queda. Alemanha, França, Itália e Reino Unido também tiveram suas projeções de crescimento diminuídas. No contexto brasileiro, o índice de inflação deu um salto considerável, passando de deflação em março para uma alta de 2,94% no mês seguinte. Dados da FGV, mais voláteis devido à inclusão de preços no atacado, mostram uma alta de 3,81% no IPA no mesmo período. Embora essa escalada não se transfira totalmente para os preços ao consumidor, ela serve como um importante alerta. O índice de inflação mensal de 2,94% e anual de 2,57% contrasta com a inflação de 12 meses de 0,56%, indicando uma rápida transição de um cenário deflacionário para um patamar próximo à meta anual em um único mês.

O governo brasileiro tem implementado medidas de emergência, como subsídios ao diesel e ao querosene de aviação, para tentar conter a alta dos combustíveis. No entanto, o aumento do preço do petróleo tem repercussões em diversos outros setores da economia. O dólar tem apresentado queda, situando-se abaixo de R$ 5, e a valorização do real ameniza o choque nos custos de energia. Contudo, o conflito no Oriente Médio alterou profundamente o panorama econômico global. Os Estados Unidos, por sua vez, encontram na exportação de petróleo um dos poucos benefícios dessa crise. De acordo com o Financial Times, os EUA atingiram um recorde histórico na exportação de petróleo, com consumidores na Ásia e Europa buscando produtos norte-americanos para suprir a redução nas compras do Oriente Médio. A exportação de petróleo bruto americano aumentou em 1 milhão de barris por dia, alcançando 5,2 milhões de barris, somados aos 7,5 milhões de barris de produtos refinados exportados. Apesar desse ganho financeiro, ele não compensa as perdas reais e imateriais. Um editorial do The New York Times ressalta que o dano mais duradouro para os Estados Unidos é o abalo em suas relações com aliados.

Países como Japão, Coreia do Sul, Canadá e grande parte da Europa discordaram da guerra e recusaram o pedido de Trump para reabrir o Estreito de Ormuz. O jornal reforça a análise de muitos especialistas: a crise permitiu ao Irã confirmar seu controle sobre o Estreito de Ormuz e a facilidade com que pode mantê-lo fechado através de ameaças e drones, o que tem sido suficiente para dissuadir grandes empresas de navegação. A reabertura, no entanto, implicaria um custo extremamente elevado. A recente ameaça de Trump de bloquear o entorno do Estreito de Ormuz é vista como uma estratégia sem sentido, como se dois fechamentos levassem a uma abertura. O cerne do problema permanece o fechamento da passagem marítima e a consequente disparada nos preços do petróleo. O The New York Times conclui seu editorial sugerindo que, embora possa parecer ingênuo, a maior chance de resolução seria Trump reconhecer a inépcia de sua abordagem unilateral e impulsiva, envolvendo o Congresso e os aliados na busca por uma solução que minimize os danos da guerra. No entanto, o governo americano parece persistir em sua estratégia de confrontação, com Trump criticando a OTAN e o Papa, enquanto o vice-presidente J.D. Vance faz declarações.

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