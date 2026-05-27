Guabiroba: a árvore nativa que revive nos jardins e oferece benefícios nutricionais

Conheça a guabiroba, planta tradicional brasileira que ganha espaço na ornamentação e se destaca pelas propriedades nutritivas e medicinais. Saiba características, cuidados e usos.
A guabiroba, árvore nativa do Cerrado e da Mata Atlântica , tem sido redescoberta nos jardins e quintais brasileiros, reunindo beleza ornamental e propriedades nutricionais. Sua copa densa, com até 15 metros de altura, a classifica como uma árvore semidecídua, ou seja, mantém folhas ao longo do ano, reduzindo a necessidade de limpeza em jardins devido à menor queda de folhas.
As flores brancas e solitárias surgem entre setembro e novembro, atraindo abelhas e outros polinizadores, enquanto os frutos, lisos e redondos, variam do amarelo ao alaranjado, amadurecendo entre novembro e dezembro. A polpa é firme, doce e suculenta. Além do apelo visual, a guabiroba ofrece benefícios à saúde: é rica em vitaminas C e do complexo B, contém minerais, carboidratos, proteínas e niacina (vitamina B3), que auxilia no metabolismo, reparação de DNA e saúde do sistema nervoso.
A fruta também possui antioxidantes e estudos recentes investigam suas potenciais propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e redutoras de colesterol, pelo menos em animais. Outras partes da planta, como folhas e casca, são utilizadas em chás que ajudam em problemas digestivos e possuem ação anti-inflamatória. Esse renovado interesse pela guabiroba reflete uma tendência de valorização de espécies nativas, que combinam resistência, baixa manutenção e contribuição para a biodiversidade local, além de oferecerem alimentos funcionais
Guabiroba Árvore Nativa Cerrado Mata Atlântica Benefícios Nutricionais Ornamentação Frutas Nativas Plantas Medicinais Biodiversidade Jardins
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Saiba quais são os fatores que impulsionam alta do Ibovespa e estabilidade do dólarMercados operam de bom humor nesta segunda-feira, mas com liquidez reduzida
Read more »
Fim da escala 6x1: Saiba os direitos propostos aos trabalhadoresModelo estima substituir a carga semanal de 44 horas para 40 horas em um ano, o que garante dois dias de repouso semanal remunerado, sendo ao menos um deles 'preferencialmente aos domingos'
Read more »
Enem 2026: Inep permite uso de calculadora na prova; saiba em que casosEdital prevê o recurso, fornecido pelo próprio instituto, para aqueles que comprovarem o transtorno de discalculia
Read more »
Papa Leão XIV lança 'Magnifica Humanitas'; saiba o que é uma encíclica e conheça a importância de cinco delasDocumento aborda riscos da Inteligência Artificial e retoma tradição da Igreja de influenciar debates sobre trabalho, ética e sociedade
Read more »