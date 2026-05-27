Guabiroba: a árvore nativa que revive nos jardins e oferece benefícios nutricionais

Conheça a guabiroba, planta tradicional brasileira que ganha espaço na ornamentação e se destaca pelas propriedades nutritivas e medicinais. Saiba características, cuidados e usos.

A guabiroba, árvore nativa do Cerrado e da Mata Atlântica , tem sido redescoberta nos jardins e quintais brasileiros, reunindo beleza ornamental e propriedades nutricionais. Sua copa densa, com até 15 metros de altura, a classifica como uma árvore semidecídua, ou seja, mantém folhas ao longo do ano, reduzindo a necessidade de limpeza em jardins devido à menor queda de folhas.

As flores brancas e solitárias surgem entre setembro e novembro, atraindo abelhas e outros polinizadores, enquanto os frutos, lisos e redondos, variam do amarelo ao alaranjado, amadurecendo entre novembro e dezembro. A polpa é firme, doce e suculenta. Além do apelo visual, a guabiroba ofrece benefícios à saúde: é rica em vitaminas C e do complexo B, contém minerais, carboidratos, proteínas e niacina (vitamina B3), que auxilia no metabolismo, reparação de DNA e saúde do sistema nervoso.

A fruta também possui antioxidantes e estudos recentes investigam suas potenciais propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e redutoras de colesterol, pelo menos em animais. Outras partes da planta, como folhas e casca, são utilizadas em chás que ajudam em problemas digestivos e possuem ação anti-inflamatória. Esse renovado interesse pela guabiroba reflete uma tendência de valorização de espécies nativas, que combinam resistência, baixa manutenção e contribuição para a biodiversidade local, além de oferecerem alimentos funcionais





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