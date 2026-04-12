Água Quente pela Manhã: Tendência 'Chinamaxxing' e Seus Impactos na Saúde

Descubra os potenciais benefícios e controvérsias em torno do hábito de beber água quente pela manhã, popularizado pela tendência 'Chinamaxxing'. Explore as perspectivas da medicina tradicional chinesa, a visão da OMS e as opiniões de especialistas sobre o tema.

O consumo de água quente pela manhã, impulsionado pela tendência ' Chinamaxxing ' nas redes sociais, tem gerado debates sobre seus potenciais benefícios à saúde . A prática, que se baseia em princípios da medicina tradicional chinesa e do Ayurveda, envolve a ingestão de água morna, geralmente entre 40 e 60 graus Celsius, logo ao acordar. Essa prática ganhou popularidade no TikTok e Instagram, com vídeos que mostram jovens adotando o hábito e compartilhando suas experiências.

A jovem Maryam Khan, de 21 anos, relata ter sentido melhorias ao substituir o café matinal por água morna e praticar Tai Chi Chuan. Khan e outros adeptos da prática relatam sentir mais energia e bem-estar, atribuindo esses efeitos à promoção e conservação do Qi, a energia vital que, segundo a medicina tradicional chinesa, circula pelo corpo e pode ser afetada por desequilíbrios.\A medicina tradicional chinesa, com raízes milenares, postula que o consumo de água morna favorece o equilíbrio do Qi, impulsionando a saúde e a longevidade. A teoria sustenta que alimentos frios atuam de forma semelhante a uma corrente de ar, prejudicando o fluxo energético. Essa crença se estende a outros hábitos, como o uso de chinelos aquecidos em casa e a preferência por refeições quentes no início do dia. A diretora em exercício do centro de medicina tradicional global da Organização Mundial da Saúde (OMS), Shyama Kuruvilla, observa uma crescente tendência social de interesse por práticas tradicionais, impulsionada em parte pela desconfiança na medicina moderna e pela busca por abordagens mais holísticas e personalizadas. Um estudo na Alemanha revelou que uma parcela significativa da população utiliza alguma forma de medicina integrativa ou complementar, enquanto em países como China e Índia, a adesão a essas práticas é ainda maior. A pandemia de Covid-19 pode ter intensificado essa tendência, com a diminuição da confiança em profissionais e instituições médicas.\A Organização Mundial da Saúde (OMS) está envolvida na avaliação de evidências sobre a eficácia da medicina tradicional, com o objetivo de fornecer orientações seguras e embasadas. No entanto, menos de 1% do financiamento global em pesquisas de saúde é destinado à medicina tradicional, o que representa um desafio. A especialista da OMS, Shyama Kuruvilla, aconselha que, antes de adotar práticas da medicina tradicional, os indivíduos conversem com seus profissionais de saúde para garantir a segurança. Embora a OMS não possua orientações específicas sobre o consumo de água morna, a clínica geral Rosy Brooks, especialista em longevidade, aponta que existem algumas evidências de que a água morna pode aliviar espasmos esofágicos. A clínica geral Selina Gray, por outro lado, ressalta que não há evidências de que a água fria seja prejudicial à saúde. A adesão ao consumo de água morna pode ser um ponto de partida para a adoção de sistemas de saúde que valorizam a harmonia entre corpo, mente e ambiente, com profundo significado cultural e histórico para muitas pessoas





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