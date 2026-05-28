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Grupo Live! lança marca Welz e amplia atuação para além do vestuário esportivo

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Grupo Live! lança marca Welz e amplia atuação para além do vestuário esportivo
Grupo Live!Marca WelzVestuário Esportivo
📆5/28/2026 9:19 PM
📰exame
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O Grupo Live! lança a marca Welz e amplia sua atuação para além do vestuário esportivo. A nova marca prevê expansão para categorias como creatina, proteínas em pó e fibras, e deve representar 20% da receita do grupo até 2030.

O Grupo Live! lança a marca Welz e amplia sua atuação para além do vestuário esportivo . A nova marca prevê expansão para categorias como creatina, proteínas em pó e fibras, e deve representar 20% da receita do grupo até 2030.

O lançamento oficial dos produtos acontece em agosto e traz um eletrólito e uma bebida proteica gaseificada. A expectativa é que a marca represente 20% da receita total da companhia até 2030. A empresa busca entender como pode atender melhor os consumidores, acompanhando suas diferentes necessidades ao longo da jornada de bem-estar. A característica se reflete nas demais categorias do setor fitness, na qual a Welz busca atender.

O lançamento está sendo liderado por Théo, filho de Gabriel Sens, e vem de uma pesquisa do setor e do público da companhia. A pesquisa mostrou que os consumidores confiam na marca e querem se relacionar com ela em outras categorias ligadas ao bem-estar. Isso deu segurança para entrar no mercado de suplementação.

Os primeiros lançamentos são a WELZ Daily Hydration, um eletrólito enriquecido com vitaminas C e do complexo B, além de beterraba em pó, utilizada para uma distribuição mais eficiente dos eletrólitos no organismo e a WELZ Body Peptide, a primeira bebida proteica gaseificada com peptídeos do Brasil. A bebida proteica quer ocupar uma lacuna - a falta de bebidas leves e refrescantes, já que a maior parte possui base leitosa.

Optou-se por utilizar peptídeos de colágeno, um ingrediente respaldado por evidências científicas para síntese proteica, como uma alternativa às bebidas proteicas disponíveis atualmente no mercado. A nova frente tem uma identidade visual própria. O design das embalagens busca transmitir transparência e simplicidade, com elementos como alumínio aparente, papel-cartão sem cobertura e potes transparentes. A proposta é reforçar o conceito de 'clean label' e aproximar a comunicação da nova marca do universo da suplementação e do bem-estar.

Os demais lançamentos que chegam ao longo do ano também apostam no pioneirismo. Além do eletrólito e da bebida, já são quatro produtos previstos. Para 2027, a ideia é lançar mais 10 ou 12. A empresa ainda não revela detalhes, mas diz que eles vão ocupar as categorias de creatina, proteínas em pós e fibras.

A empresa aposta no estilo de vida dos consumidores no lançamento da nova frente. Como divulgação para o lançamento, a Live! deve aproveitar o público que participará da Maratona da marca no dia 2 de agosto. Vão lançar a Welz na maratona e apostar fortemente na experimentação durante outros eventos esportivos e nas lojas, com mais de 200 mil amostras distribuídas ainda neste ano, entre eletrólitos e bebida proteica.

Além da estratégia de experimentação, a Welz pretende apoiar o lançamento em sua rede de influenciadores e em sua comunidade já consolidada no universo. A ideia é utilizar o relacionamento construído ao longo dos anos pela Live! para ampliar o alcance da nova marca. A empresa espera consolidar o lançamento durante os primeiros anos no Brasil para depois expandir também pelas lojas estrangeiras. Vão testar os produtos, avaliar a adesão do público e validar os diferenciais.

Em paralelo, a internacionalização da Live! continua avançando, e quando entenderem que é o momento certo e tiverem estrutura para isso, podem levar a Welz para fora do Brasil. Além da entrada no mercado de suplementação com a Welz, a Live! vem ampliando sua atuação em diferentes frentes que reforçam a estratégia de se tornar um grupo de wellness. A agregação de outros três novos segmentos transforma a Live de uma marca de activewear numa plataforma integrada de wellness.

Entre as novas frentes está a expansão da linha de calçados esportivos, lançada em 2025 para integrar o portfólio da marca. Outro pilar importante é o segmento de sport care, desenvolvido a partir da aquisição da Pink Cheeks. A categoria passa a integrar o ecossistema do grupo com produtos voltados à prática esportiva e ao cuidado com a pele, como protetor solar e maquiagem. A internacionalização também segue como uma frente estratégica central.

A empresa já está presente em quatro países e avança em novos mercados, especialmente na Ásia e na América Latina

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