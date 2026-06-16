Grupo F da Copa 2026: França, Senegal e Noruega em chave de morte com Mbappé, Haaland e episódios fora de campo

Análise do grupo F da Copa do Mundo 2026, com destaque para França, Senegal e Noruega, os principais jogadores como Mbappé e Haaland, e os incidentes políticos e de inclusão nos estádios.

O Grupo F da Copa do Mundo de 2026, formado por França , Senegal e Noruega , promete ser um dos mais equilibrados e emocionantes da primeira fase, lembrando o grupo da 'morte' da edição de 2002, quando surpresas ocorreram.

A França, atual vice-campeã mundial, chega como ampla favorita, mas terá pela frente um caminho desafiador já nas oitavas-de-final, conforme análise da ferramenta Bola de Cristal, que projeta um aumento na dificuldade dos confrontos eliminatórios. Os principais destaques do grupo incluem Kylian Mbappé, Michael Olise, Mané e Erling Haaland, além da nova geração francesa representada por Rayan Cherki e o próprio Olise, considerados apostas para levar a seleção à terceira final consecutiva.

O Senegal, com sua força tradicional e jogadores experientes, e a Noruega, liderada por Haaland, buscarão complicar a vida dos franceses e brigar por uma vaga. Fora de campo, um episódio marcante ocorreu no Estádio de Los Angeles: torcedores contrários ao regime dos aiatolás, aparentemente iranianos, conseguiram entrar com um símbolo que havia sido vetado pela Fifa, e durante a partida contra a Nova Zelândia, a arquibancada se uniu em apoio à seleção, criando um ambiente vibrante e de solidariedade.

Paralelamente, um caso de discriminação no futebol português ganhou destaque: Priscila Gomes, uma ex-funcionária, revelou à coluna ter sido afastada injustamente; após ação judicial, o Tribunal Administrativo de Lisboa determinou sua readmissão, e ela afirmou que o chefe responsável pelo afastamento solicitou licença, evidenciando questões de gestão e ética no esporte. Em síntese, o grupo F reúne poder de fogo, histórias de superação e contextos políticos, enquanto o cenário do futebol mundial também discute questões de direitos e inclusão, tudo sob a sombra da busca pelo título máximo





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