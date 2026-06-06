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Grupo de estudo propõe regulamentação dos penduricalhos da magistratura

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Grupo de estudo propõe regulamentação dos penduricalhos da magistratura
PenduricalhosMagistraturaRemuneração
📆6/6/2026 5:39 PM
📰cartacapital
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Ministro Fachin cria grupo para estudar e propor lei que uniformize verbas indenizatórias de juízes, após CNJ unificar contracheque e suspender pagamentos irregulares.

O termo penduricalho ganhou notoriedade no debate público brasileiro ao designar uma série de verbas indenizatórias pagas a magistrados, criadas por tribunais sob justificativas diversas, mas sem respaldo legal claro.

Recentemente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinou um plano de trabalho que institui um grupo de estudo focado em propostas legislativas sobre a remuneração da magistratura e seus impactos no sistema remuneratório do serviço público nacional. O grupo terá 180 dias para elaborar um relatório completo sobre a atual situação dos penduricalhos e apresentar uma minuta de projeto de lei que regulamente o pagamento dessas verbas a juízes e juízas.

A iniciativa de Fachin sucede uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, no fim de maio, aprovou a criação de um contracheque único para magistrados, proibindo tribunais de abrirem folhas de pagamento extras para verbas além das regulares. A nova norma também obriga a unificação da nomenclatura das verbas indenizatórias legais, medida tomada após o CNJ enfrentar dificuldades para identificar a diversidade de nomes utilizados em todo o país, tamanha a variedade de naturezas dos pagamentos.

A discussão sobre os penduricalhos ganhou força em março, quando o STF referendou uma liminar do ministro Flávio Dino, suspendendo imediatamente o pagamento de diversas verbas não previstas em lei. Esse cenário evidencia a complexidade do sistema remuneratório dos magistrados, que frequentemente extrapola o teto do funcionalismo público. Estima-se que muitos juízes recebam valores muito superiores ao limite constitucional devido a esses penduricalhos, gerando distorções e questionamentos sobre a equidade no serviço público.

O grupo de estudo coordenado por Fachin busca não apenas diagnosticar o problema, mas também propor soluções legislativas que tragam transparência e legalidade ao processo. Entre os principais desafios está a definição clara do que constitui verba indenizatória legítima e a eliminação de práticas que sejam consideradas abusivas ou sem fundamento legal.

A expectativa é que o relatório final, a ser entregue após 180 dias, sirva de base para um projeto de lei que uniformize as regras em todo o país, acabando com a profusão de penduricalhos que hoje existem. O CNJ já deu um passo importante ao unificar a nomenclatura, mas a regulamentação completa depende de ação legislativa.

A sociedade brasileira acompanha com atenção esse processo, pois a remuneração dos magistrados é um tema sensível que envolve princípios de moralidade, impessoalidade e eficiência na administração pública. A eliminação dos penduricalhos sem previsão legal pode representar um avanço significativo na promoção da justiça fiscal e no fortalecimento da confiança no Judiciário. O grupo de Fachin terá que equilibrar interesses corporativos e a necessidade de reforma, em um contexto onde a credibilidade das instituições é constantemente testada.

A transparência nos pagamentos e a observância estrita da lei serão fundamentais para garantir que o sistema remuneratório dos magistrados seja justo e alinhado com os princípios republicanos

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