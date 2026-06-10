Grupo de amigos ingleses vai se reencontrar na Copa de 2026

Quatro jovens ingleses que nunca mais retornaram para casa após o gol da 'Mão de Deus' de Maradona na Copa do México de 1986 vão se reencontrar na Copa de 2026.

Um grupo de quatro jovens ingleses, que nunca mais retornou para casa após o gol da 'Mão de Deus' de Maradona na Copa do México de 1986, vai se reencontrar na Copa de 2026.

Os amigos Gary Allen, Stuart Bates, David Arnold e Garry Hardwicke viviam os seus 20 e poucos anos, enfrentando dificuldades financeiras no Reino Unido em crise. Eles resolveram juntar as economias, viajar rumo ao México para o torneio e acabaram não voltando para casa. Agora, 40 anos após aquela competição que transformou os seus destinos, os amigos se reunirão novamente numa Copa na América do Norte.

Eles eram moradores de Stourbridge (West Midlands, Inglaterra), uma cidade do interior, que consideravam um local 'barra-pesada'. No auge da juventude, os homens que se conheciam desde a adolescência e se intitulavam arruaceiros, não escondiam que gostavam de bagunça e que, de vez em quando, até em confusão se metiam.

Com vontade de aproveitar o máximo da juventude e buscar melhores condições de vida, Gary, Stuart, David e Garry decidiram que viajar rumo ao México, o país que sediava a Copa naquele ano, e poderia oferecer boas aventuras. Eles se depararam com uma cultura muito diferente da inglesa, da culinária ao idioma, mas fizeram amizade com outros britânicos presentes no local, que ajudaram o grupo a se comunicar. Dessa forma, eles também conquistaram a simpatia dos nativos.

O grupo decidiu deixar um pouco o campeonato de lado e viajar para o Texas (EUA). É um lugar lindo, com belas praias. E eu pensei comigo mesmo 'eu poderia ficar aqui, conseguir um emprego aqui. Vamos ver se consigo fazer dar certo', disse um dos amigos.

Eles conheceram o americano Steve Dawson, que gostava de 'farra' tanto quanto eles e, pouco tempo depois, seria quem os acolheria na decisão de não voltar para casa. Durante a permanência no Texas, eles também aprontaram. Um dia, enquanto estavam na porta de um hotel famoso de South Padre, uma mulher perguntou para o grupo se eles eram integrantes da seleção inglesa. Os quatro resolveram mentir e dizer que integravam a equipe futebolística.

A invenção fez com que eles ficassem rodeados de garotas pedindo autógrafos e subissem num palco do hotel para receberem aplausos. Voltando à Copa... Depois de se passarem por jogadores, decidiram voltar para a torcida da verdadeira seleção inglesa, que derrotou a Polônia por 3 a 0 em Monterrey e avançou de fase. O próximo destino do grupo era rumo às oitavas de final, em partida disputada contra o Paraguai no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A Copa do Mundo de 1986 não terminou bem para a Inglaterra e mudou para sempre a vida de um grupo de quatro jovens ingleses. No ano do Mundial em que o Maradona fez um polêmico gol de mão e a Argentina tirou o país europeu da briga pela taça nas quartas de final, os amigos Gary Allen, Stuart Bates, David Arnold e Garry Hardwicke viviam os seus 20 e poucos anos, enfrentando dificuldades financeiras.

Desempregados num Reino Unido em crise, eles resolveram juntar as economias, viajar rumo ao México para o torneio e acabaram não voltando para casa. Agora, 40 anos após aquela competição que transformou os seus destinos, os amigos se reunirão novamente numa Copa na América do Norte





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