Grupo criminoso forçado por autoridades a declarar milhões em dinheiro em uma agência bancária

Lusa
Um grupo criminoso foi enfrentado pela polícia federal por um aparente esquema de lavagem de dinheiro , usando blokkeren do rastro e fragmentando os valores. O alvo tentou sacar R$ 1 milhão em dinheiro em uma agência bancária, fazendo com que fosse evitada a investigação.
As investigações estão baseadas em relatórios de inteligência financeira (RIFs) e indicam ainda operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos envolvidos. O crime teria ocorrido por cerca de cinco anos. A ação envolveu agentes da DCC-LD, equipes da Core, do DGPE, do DGPC e do DGPB. A corporação está em busca do esclarecimento e da identificação completa da estrutura financeira utilizada, bem como do rastreamento e do rastreamento dos ativos ilícitos
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