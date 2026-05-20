Grupo criminoso forçado por autoridades a declarar milhões em dinheiro em uma agência bancária

Lusa

Um grupo criminoso foi enfrentado pela polícia federal por um aparente esquema de lavagem de dinheiro , usando blokkeren do rastro e fragmentando os valores. O alvo tentou sacar R$ 1 milhão em dinheiro em uma agência bancária, fazendo com que fosse evitada a investigação.

As investigações estão baseadas em relatórios de inteligência financeira (RIFs) e indicam ainda operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos envolvidos. O crime teria ocorrido por cerca de cinco anos. A ação envolveu agentes da DCC-LD, equipes da Core, do DGPE, do DGPC e do DGPB. A corporação está em busca do esclarecimento e da identificação completa da estrutura financeira utilizada, bem como do rastreamento e do rastreamento dos ativos ilícitos





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grupo Criminoso Lavagem De Dinheiro Corrupção Polícia Federal Dinheiro Sujo Análise De Δεδομένα Financeira Ações Judiciais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump multa grupo indiano Adani em 275 milhões de dólares por negócios com o IrãDepartamento de Justiça dos Estados Unidos pediu arquivamento de investigação contra bilionário indiano acusado de corrupção e fraude

Read more »

Mais um capítulo da guerra no grupo Azzas: negado recurso de BirmanMais um capítulo da guerra no grupo Azzas: negado recurso de Birman

Read more »

Operação mira grupo que escondia droga em navios | BrasilCriminosos, que atuavam nos portos de SC, movimentaram mais de R$ 500 milhões

Read more »

Grupo Piracanjuba compra o Laticínio Sertão, em AlagoasOperação reforça o plano de crescimento da companhia no Nordeste

Read more »