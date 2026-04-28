Gringa Viraliza ao se Apaixonar por Novelas e Cultura Brasileira

Americana Courtney Henning Novak, conhecida por sua paixão por Machado de Assis, agora é fã de 'Chocolate com Pimenta' e mergulhou na cultura brasileira, aprendendo expressões e acompanhando as novelas.

A influenciadora americana Courtney Henning Novak , que ganhou destaque no Brasil ao expressar sua admiração pela obra de Machado de Assis, demonstrou um crescente fascínio pela cultura brasileira , estendendo seu interesse para além da literatura e mergulhando no universo das novelas.

Sua jornada começou com a leitura de 'Memórias Póstumas de Brás Cubas', que a cativou profundamente, levando-a a iniciar um projeto pessoal chamado 'Brazilian Side Quest', onde documenta suas experiências e descobertas no país. Este projeto inclui um bingo temático com diversas categorias, como obras literárias, novelas assistidas e expressões idiomáticas aprendidas.

Courtney já completou desafios como assistir 'Avenida Brasil', ler Clarice Lispector e vivenciar os desfiles de Carnaval, e continua a expandir sua lista com autores contemporâneos como Ana Paula Maia. A paixão da influenciadora pelo Brasil se intensificou com a novela 'Chocolate com Pimenta', onde se viu completamente envolvida na trama e nos personagens, especialmente Celina, Guilherme, Conde Klaus e Graça. Ela descreve sua experiência como uma 'guerra psicológica', expressando sua angústia e expectativa em relação aos próximos episódios.

Courtney compartilha suas impressões e reações à novela em vídeos, interagindo com seus seguidores e demonstrando seu entusiasmo pela cultura brasileira. Inicialmente, Courtney se propôs a ler um livro de cada país do mundo em ordem alfabética, e o Brasil foi o ponto de partida dessa aventura literária. A escolha de Machado de Assis como representante da literatura brasileira foi crucial, pois a obra do autor a tocou de forma significativa, despertando um interesse genuíno pela cultura e língua portuguesa.

Após o sucesso de sua experiência com 'Memórias Póstumas de Brás Cubas', Courtney decidiu aprofundar seus conhecimentos em português, contratando uma professora particular e utilizando plataformas de streaming como o Globoplay para assistir às novelas. Sua dedicação à língua portuguesa é evidente, e ela não hesita em utilizar expressões brasileiras em suas conversas e publicações nas redes sociais, como o famoso 'Como eu sofro', bordão da vilã Jezebel de 'Chocolate com Pimenta', que se tornou um mantra em seu dia a dia.

A influenciadora já teve a oportunidade de discursar em um festival literário em São Paulo, onde recebeu inúmeros livros de presente, necessitando de uma mala extra para transportá-los. Sua participação no programa 'Caldeirão com Mion', ao lado de Marcello Novaes, o ator que interpreta Timóteo na novela, demonstra sua crescente popularidade e reconhecimento no Brasil. O impacto de Courtney Henning Novak na divulgação da cultura brasileira é notável.

Com seus 150 mil seguidores, incluindo um número significativo de brasileiros, ela compartilha suas experiências e descobertas, despertando o interesse de um público internacional pela literatura, novelas e expressões idiomáticas do país. Sua paixão pelo Brasil é contagiante, e ela se tornou uma embaixadora informal da cultura brasileira, promovendo-a em suas redes sociais e em eventos literários.

Após o término de 'Chocolate com Pimenta', Courtney já planeja assistir à próxima novela, 'O Cravo e a Rosa', demonstrando seu compromisso em continuar explorando o universo das novelas brasileiras. Sua jornada no Brasil é um exemplo de como a cultura pode unir pessoas de diferentes países e origens, e sua história inspira outros a se aventurarem na descoberta de novas culturas e idiomas.

A influenciadora se tornou um fenômeno nas redes sociais, com seus vídeos e posts sobre o Brasil gerando grande engajamento e comentários positivos. Sua autenticidade e entusiasmo são características que a tornam querida pelo público brasileiro, que a acolheu de braços abertos e a considera uma amiga e admiradora da cultura nacional





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