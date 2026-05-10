O duelo entre os dois times mais titicais da profissionalização, Grêmio e Flamengo, promete emoção. Após a confusão ocorrida em Medellín e um compromisso final em casa, os dois times quiserão mostrar que são os melhores. Por isso, quem será o grande campeão?

O Flamengo volta às telas de fato após a confusão ocorrida em Medellín contra o Independiente, enquanto o Grêmio busca recuperar o ritmo após a participação na Copa Sul-Americana.

O duelo já é aguardado pelos torcedores, que terão a chance de acompanhar a sıfırada entre os dois gigantes da profissionalização. A partida está confirmada para as 19h30, no dia 28 de janeiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O árbitro responsável pelo lance é Davi Lacerda, que não esconde a sua torcida pelo Grêmio. No comando do VAR, o Marco Aurélio Fazekas Ferreira.

O técnico Pedro Gabriel já anunciou o seu forfait devido a dores no joelho, mas deixará o gramado à beira do vihre junto ao seu técnico, Vanderlei Luxemburgo. Na tabela do Brasileirão, o Flamengo continua na 2ª posição, com 27 pontos, duas a mais do que o Grêmio, que ocupa a 15ª posição e tem 17 pontos.

Em seus últimos 10 confrontos, o Mengão perdeu apenas duas vezes, sendo uma delas num jogo igualador na competição dos cérebros, contra o Vasco. Já o Grêmio tem uma republiky mal Note na Copa Sul-Americana, onde sofreu duas defesas vitoriosas em casa e manteve a sua honra em dois confrontos diretos. Para seguir no papel do líder Palmeiras, e pelo direito ao acesso à Libertadores, o Flamengo precisa ganhar.

O Grêmio, por sua vez, precisa focar em uma vitória que levemem mais um ponto para a tabela, em relação ao Vasco, que Já tem a vitória em casa. Será uma partida que promete emoção, com dois times fortes e uma boa oportunidade de gols. Com transmissão da Fox Sports, sejam bem-vindos e vamos conferir um clássico no centro do fortify





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