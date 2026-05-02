Greg Abel Busca Tranquilizar Acionistas da Berkshire Hathaway e Traçar Seu Próprio Caminho

O novo CEO da Berkshire Hathaway, Greg Abel, discursou aos acionistas na reunião anual, prometendo uma gestão prudente do caixa da empresa e reafirmando o compromisso com a estratégia de longo prazo, enquanto busca conquistar a confiança dos investidores e preencher os sapatos de Warren Buffett.

O novo CEO da Berkshire Hathaway , Greg Abel , dirigiu-se aos acionistas na reunião anual em Omaha, Nebraska, buscando solidificar sua posição como um sucessor capaz de Warren Buffett .

Abel, que assumiu o cargo há quatro meses, enfatizou seu compromisso com a gestão prudente da vasta reserva de caixa da empresa, prometendo evitar a burocracia e priorizar investimentos estratégicos. Ele buscou tranquilizar os investidores, muitos dos quais ainda estão avaliando sua capacidade de manter o legado de Buffett, especialmente em um cenário financeiro cada vez mais focado em tecnologia e inteligência artificial, em contraste com o portfólio tradicional da Berkshire, composto por seguradoras, varejistas e empresas com ativos tangíveis em setores como energia, indústria e manufatura.

Abel reafirmou o princípio fundamental da Berkshire de aversão à burocracia, declarando que a empresa não buscará favores e operará com base em uma premissa de independência. Ele garantiu aos acionistas que não há planos para desmembrar a Berkshire, destacando a eficácia de sua estrutura atual e a competência de sua equipe.

A expansão do portfólio da Berkshire continua sendo uma prioridade, com Abel indicando que a empresa está ativamente avaliando oportunidades de aquisição de empresas públicas e privadas, bem como participações estratégicas em outras organizações. A reunião anual, no entanto, apresentou uma atmosfera diferente daquelas presididas por Buffett e o falecido Charlie Munger, com uma participação visivelmente menor e uma ausência notável das análises perspicazes e debates animados que caracterizavam os encontros anteriores.

Abel homenageou seus antecessores aposentando simbolicamente as camisas com seus nomes, que serão exibidas na arena. Warren Buffett, presente na reunião, reiterou sua confiança em Abel, afirmando que ele está 'fazendo tudo o que eu fazia e muito mais'. Buffett também elogiou a Apple, um dos investimentos mais bem-sucedidos da Berkshire, e seu CEO, Tim Cook.

Apesar do aumento de 18% no lucro operacional do primeiro trimestre, atingindo US$ 11,35 bilhões, impulsionado pelo desempenho de seus negócios de seguros e ferrovias como a BNSF, as ações da Berkshire têm apresentado um desempenho inferior ao do índice S&P 500 desde o anúncio da aposentadoria de Buffett. Abel reconheceu o desafio de substituir o 'maior investidor de todos os tempos', mas enfatizou a 'oportunidade única' da Berkshire de expandir seus negócios e realocar capital para criar valor a longo prazo para os acionistas.

Ele também ressaltou a importância da paciência e da disciplina nos investimentos, seguindo o mantra de Buffett de manter os investimentos 'para sempre' e evitar aqueles que não são totalmente compreendidos. A Berkshire Hathaway detinha US$ 380,2 bilhões em caixa no final de março e realizou recompras de ações no valor de US$ 234 milhões no primeiro trimestre, as primeiras desde maio de 2024





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