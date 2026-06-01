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Greenpeace denuncia lavagem de ouro na Amazônia por meio de PLG e aponta prejuízo de mais de dezoito bilhões de reais

Meio Ambiente News

Greenpeace denuncia lavagem de ouro na Amazônia por meio de PLG e aponta prejuízo de mais de dezoito bilhões de reais
Lavagem De OuroGarimpo IlegalPermissão De Lavra Garimpeira
📆6/1/2026 6:52 AM
📰JornalOGlobo
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Relatório da ONG revela que quase cem permissões de lavra garimpeira foram usadas para lavar ouro ilegal, afetando Terras Indígenas e Unidades de Conservação e evidenciando fragilidades regulatórias na mineração brasileira

Segundo o Greenpeace, o atual modelo de Permissão de Lavra Garimpeira tem sido utilizado para lavar ouro extraído de forma ilegal na Amazônia, colocando em risco áreas protegidas como Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

O relatório divulgado nesta segunda-feira, intitulado Lavagem de ouro na Amazônia anatomia de uma fraude, aponta que entre 2018 e março de 2026 foram concedidas noventa e oito PLGs com irregularidades, permitindo a comercialização de vinte e cinco ponto três toneladas de ouro. Com o preço do ouro puro de vinte quatro quilates avaliado em setecentos e vinte e oito reais por quilo na primeira quinzena de maio deste ano, o volume negociado representaria um montante aproximado de dezoito ponto quatro bilhões de reais.

A ONG alerta que o esquema se beneficia de falhas graves na fiscalização da Agência Nacional de Mineração e da ausência de exigência de pesquisa mineral prévia, facilitando a inserção do ouro ilícito na cadeia produtiva legal

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Lavagem De Ouro Garimpo Ilegal Permissão De Lavra Garimpeira Terras Indígenas Amazonas

 

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