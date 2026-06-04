Grécia vence a Suécia por 1 a 0 no segundo tempo

A Grécia começou o segundo tempo com uma vantagem de 1 a 0 e conseguiu segurar a vitória contra a Suécia. Apesar de ter várias oportunidades de ampliar a vantagem, a equipe grega não conseguiu marcar novamente e o jogo terminou com a vitória por 1 a 0.

A segunda metade do jogo começou com a Grécia em vantagem, após um gol marcado no primeiro tempo. A equipe grega teve várias oportunidades de ampliar a vantagem, com finalizações de Christos Zafeiris e Lazaros Rota sendo bloqueadas.

Viktor Gyökeres, da Suécia, também teve uma chance de marcar, mas sua finalização foi defendida. Andrews Tetteh teve uma boa oportunidade após um escanteio, mas sua finalização foi defendida pelo goleiro sueco. Yasin Ayari também teve uma chance, mas perdeu a oportunidade de marcar. A Grécia continuou pressionando e teve mais duas oportunidades de marcar, com finalizações de Christos Tzolis sendo defendidas.

No entanto, a Suécia conseguiu segurar o resultado e o jogo terminou com a vitória da Grécia por 1 a 0





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