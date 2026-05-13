Grandes grupos de beleza buscam marcas com distribuição própria e público fiel

Os grandes conglomerados estão olhando para marcas com distribuição própria e público fiel, mesmo com o mercado geral de beleza em desaceleração. A Estée Lauder e a Biologique Recherche são exemplos de marcas que estão sendo observadas por potenciais compradores.

Dois movimentos em poucos dias mostram para onde os grandes conglomerados estão olhando. O segmento de skincare de luxo nunca esteve tão disputado. E os grandes grupos de beleza sabem disso.

A Estée Lauder é a candidata mais lógica para a 111Skin, fundada em Londres pelo cirurgião plástico Dr. Yannis Alexandrides, conhecida pelo Instafacial Plasma, produto com fatores de crescimento. A Biologique Recherche, grife francesa de skincare cultuada por esteticistas do mundo todo, iniciou um processo de venda com o banco Goldman Sachs e a boutique de M&A Vicente & Partners como assessores.

A distribuição alternativa, mais difícil de escalar, mas mais resistente às oscilações do varejo tradicional, é exatamente o que torna as duas marcas atraentes para potenciais compradores. A Estée Lauder precisa reforçar sua posição em skincare depois de anos de queda, enquanto a Biologique Recherche opera principalmente pelo canal de esteticistas. Compradores do setor de hospitalidade, como grupos hoteleiros, também foram cogitados.

O que os dois casos revelam é que, mesmo com o mercado geral de beleza em desaceleração, há apetite real por marcas com distribuição própria, histórico de resultado e público fiel





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