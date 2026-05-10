Grande duelo no Brasileirão: Atlético-MG x Botafogo

Um duelo de proporções no Campeonato Brasileiro Série A, com Atlético-MG e Botafogo se enfrentando pela 15ª rodada. O desempenho nos últimos jogos e a superioridade goleada no ataque são alguns dos fatores que parecem contar a favor do lado visitante, mas o público e o apoio do Atlético também podem impactar o resultado final.

Em jogada combinada de escanteio, Bernard levanta na segunda trave e Natanael cabeceia sem muita força para defesa tranquila de Neto. Escanteio Galo! Renan Lodi é acionado na esquerda da área, limpa a marcação e bate com desvio para ganhar bola parada.

UHH!! Em bate e rebate na entrada da área, Alexander Barboza pega sobra e emenda finalização de primeira para intervenção importante do arqueiro Everson. Golll do Atlético, mas não vale... Alan Minda manda bola para o fundo da rede após passe rasteiro de Bernard na linha de fundo e arbitragem pega impedimento do camisa 11 na origem do lance.

O Botafogo vem embalado após derrotar o Racing jogando no Rio de Janeiro. A equipe de Franclim Carvalho se recuperou da derrota para o Remo na última rodada do Brasileirão e quer voltar a engatar uma boa sequência nesta temporada irregular do Glorioso até aqui. Os visitantes têm o melhor ataque da competição, com 25 gols anotados, e querem usar a eficiência ofensiva para conquistar os três pontos na capital mineira.

Atlético Mineiro, mandante do duelo de hoje, chega após o empate amargo no meio da semana contra o Juventud. O Galo chegou a abrir dois gols de diferença, mas acabou sofrendo o empate na segunda etapa. No Brasileirão, os comandados de Eduardo Domínguez venceram o clássico contra o rival Cruzeiro e querem aproveitar o apoio do seu torcedor para conquistar a segunda vitória seguida e seguir subindo na tabela de classificação.

Bola começa a rolar às 16hrs (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para comandar a equipe de arbitragem, o experiente Ramon Abatti Abel, que aplica média de 4.74 cartões amarelos em cada confronto e será auxiliado por Diego Pombo Lopes no VAR. Boa tarde, mundo do futebol! Brasileirão Série A na área!

Hoje vamos acompanhar o grande duelo entre Atlético Mineiro e Botafogo, válido pela 15ª rodada da primeira divisão nacional do Brasil





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