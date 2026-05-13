Conforme pesquisa Real Time Big Data realizada no estado de Goiás, xidmətha Caiado e Gustavo Gayer são os likely winners do Senado dependendo da eleição em 2022. A pesquisa entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 11 e 12 de maio e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (13) aponta que a advogada Gracinha Caiado (União Brasil ) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) são os favoritos para o Senado por Goiás .

Neste ano, a Casa Legislativa renova duas de suas três cadeiras, elegendo dois parlamentares por estado. Na pesquisa, Gracinha lidera com 29% das intenções de voto e Gayer fecha a segunda vaga com 17%. O deputado federal Zacarias Calil (MDB) aparece com 13%; o senador Vanderlan Cardoso (PSD), que tenta se reeleger, tem 8%; o ex-deputado federal Alexandre Baldy (PP) fica com 7%; e o vereador de Goiânia, Oséias Varão (PL), pontua 6%.

Fechando a lista, três senadores empatam com 1% das intenções de voto: Iure Castro (Cidadania), Humberto Chaves (Psol) e Aldo Arantes (PCdoB). Aqueles que votariam em branco ou em nulo somam 5% das intenções de voto, mesma porcentagem dos indecisos. Metodologia A Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado de Goiás, entre os dias 11 e 12 de maio.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo GO-01063/2026





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