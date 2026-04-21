Grêmio enfrenta o Confiança em busca de reabilitação na Copa do Brasil

Sob pressão após resultados negativos no Brasileirão, o Grêmio recebe o Confiança na Arena pela quinta fase da Copa do Brasil em busca de um triunfo para apaziguar a crise.

O Grêmio se prepara para um duelo decisivo nesta terça-feira, dia 21, quando entra em campo na Arena do Grêmio , em Porto Alegre, para enfrentar o Confiança . O confronto é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil e carrega uma carga de expectativa muito alta para a torcida tricolor.

Após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, onde a equipe amarga a 14ª posição com apenas 13 pontos, a Copa do Brasil surge como o cenário ideal para uma virada de chave. O time gaúcho, que é pentacampeão da competição, atravessa um período de instabilidade que colocou o trabalho do técnico Luís Castro sob forte escrutínio público e interno, exigindo uma resposta imediata dentro de campo para acalmar os ânimos de seus torcedores, que não veem uma vitória no certame nacional desde o mês de março.

A pressão sobre o elenco tricolor é imensa após o revés recente de 2 a 0 contra o Cruzeiro, partida que expôs fragilidades defensivas e criativas da equipe. Para reverter esse cenário negativo, o comandante Luís Castro sinaliza mudanças estratégicas no time titular, com o objetivo de dar mais solidez e dinamismo ao setor defensivo e ofensivo. Uma das alterações confirmadas é o retorno do zagueiro Viery, que estava suspenso na última rodada do Brasileirão e agora assume a titularidade ao lado de Gustavo Martins, formando uma dupla que o clube espera ser mais eficiente contra as investidas dos sergipanos.

A expectativa é que o Grêmio consiga impor o seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais, utilizando o fator casa e o apoio da torcida para construir uma vantagem confortável, visando levar maior tranquilidade para o jogo da volta, que será realizado longe de seus domínios.

Do lado oposto, o Confiança chega a Porto Alegre como um franco-atirador, mas embalado por uma fase recente de confiança elevada, especialmente após a vitória sobre o Santa Cruz e a liderança no grupo B da Copa do Nordeste. O técnico Cláudio Caçapa sabe das dificuldades de enfrentar um gigante do futebol brasileiro em sua própria arena, mas confia na organização tática de seu plantel para surpreender.

Apesar da dúvida na lateral direita, com Valdir Júnior entregue ao departamento médico, o treinador tem peças de reposição como Weriton e Mateus Ludke, que disputam a titularidade para compor uma linha defensiva que terá o desafio de segurar o ímpeto ofensivo gremista. O duelo promete ser um embate de estilos, onde o Grêmio tentará controlar as ações ofensivas lideradas por jogadores como Amuzu e Carlos Vinícius, enquanto o Confiança buscará brechas nos contra-ataques para levar um resultado positivo para Sergipe. O confronto será transmitido via streaming pelo Amazon Prime Video, e o tempo real da partida poderá ser acompanhado através da cobertura da CNN Esportes





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