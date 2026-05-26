Grêmio e Montevideo City Torque empatam em jogo movimentado pela Libertadores

Em partida da fase de grupos da Copa Libertadores, Grêmio e Montevideo City Torque não saíram do zero, mas protagonizaram lances de perigo e oportunidades para ambos os lados. O jogo foi marcado por finalizações bloqueadas, impedimentos e boas atuações individuais.

Em uma partida intensa e cheia de oportunidades, Grêmio e Montevideo City Torque se enfrentaram na noite de ontem em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores .

O duelo, realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, terminou empatado, mas não faltaram emoções para os torcedores presentes. Ambas as equipes buscaram o gol desde o início, criando chances claras e protagonizando lances de perigo. O Grêmio, com sua tradicional força ofensiva, tentou impor seu ritmo, mas encontrou pela frente uma defesa bem postada do time uruguaio. Já o Montevideo City Torque, apostando em contra-ataques rápidos, também levou perigo à meta adversária.

O primeiro grande momento do jogo veio com uma falta cometida por Gonzalo Montes, que deu origem a um escanteio. Na cobrança, a defesa gremista afastou o perigo. Em seguida, foi a vez do Grêmio atacar: Martin Braithwaite, sempre presente, tentou uma finalização que foi bloqueada. Aos poucos, o jogo foi ficando mais movimentado.

Facundo Silvera, do Montevideo City Torque, arriscou um chute de pé esquerdo do meio da área, mas a bola foi para fora. O Grêmio respondeu com Tiaguinho, que recebeu de Braithwaite e chutou de pé direito de fora da área, criando boa oportunidade. Tetê, com sua velocidade, foi outro destaque: após cruzamento, Francis Amuzu finalizou de pé direito, mas sem sucesso.

Pelo lado uruguaio, Franco Pizzichillo se destacou com assistências, como no lance em que Eduardo Agüero foi pego em impedimento após passe em profundidade. A segunda metade do jogo continuou equilibrada. Salomón Rodríguez, do Montevideo City Torque, teve duas chances: uma finalização bloqueada de pé esquerdo e outra de pé direito, ambas criadas por Esteban Obregón e Bautista Kociubinski, respectivamente.

O Grêmio também pressionou: Martin Braithwaite sofreu falta no campo adversário, e Tetê, em cobrança de falta, exigiu defesa do goleiro. Esteban Obregón ainda perdeu uma oportunidade clara de pé direito, com assistência de Pizzichillo. No final, apesar do esforço de ambos os lados, o placar não saiu do zero. O resultado foi justo pelo equilíbrio apresentado, mas deixa ambas as equipes com a sensação de que poderiam ter vencido.

O Grêmio agora se prepara para o próximo desafio, enquanto o Montevideo City Torque busca melhorar sua eficiência ofensiva





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