Grêmio e Corinthians se enfrentam em duelo direto contra o rebaixamento

Grêmio e Corinthians, com 21 pontos cada, jogam na Arena do Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão. Ambas buscam se afastar do Z-4.

Neste sábado, 30 de setembro, a Arena do Grêmio será palco de um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série A. Grêmio e Corinthians , ambos com 21 pontos, se enfrentam pela 18ª rodada em uma partida que pode definir os rumos das duas equipes na competição.

O Tricolor Gaúcho, que ocupa a 14ª posição, aposta no fator casa para se recuperar de uma sequência irregular. Já o Timão, em 15º lugar, busca fora de seus domínios uma vitória que traga alívio antes da pausa para as datas FIFA. O Grêmio chega para o duelo com desfalques importantes no setor defensivo. O técnico Luís Castro não poderá contar com o zagueiro Luís Eduardo e o lateral Pavon, ambos lesionados.

Além disso, o goleiro titular Weverton foi convocado para a seleção brasileira, abrindo espaço para a estreia do jovem Thiago Beltrame, de apenas 21 anos. A defesa gremista, que já sofreu 24 gols no campeonato, terá que mostrar solidez para conter um ataque corintiano que busca reencontrar o caminho das redes.

Por outro lado, o ataque do Grêmio depende da criatividade de Tetê e da finalização de Gabriel, que juntos somam oito gols na temporada. A torcida, que tem sido o 12º jogador, promete lotar a Arena e empurrar o time em busca da sexta vitória como mandante - todas as cinco vitórias do Grêmio no Brasileirão foram em casa. O Corinthians, sob o comando de Fernando Diniz, vive momento de instabilidade.

Com apenas uma vitória em oito jogos como visitante, a equipe paulista precisa melhorar seu desempenho longe de Itaquera para não se complicar ainda mais. O Timão aposta na experiência de jogadores como Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que formam a dupla ofensiva, e na solidez defensiva de Gustavo Henrique e Gabriel Paulista.

No entanto, o meio-campo sente a falta de um articulador, e a saída de bola tem sido problemática, com muitos erros que custaram pontos preciosos. Para este jogo, Diniz deve escalar Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio; e Lingard e Yuri Alberto no ataque.

A expectativa é que o Corinthians adote uma postura mais agressiva, buscando o gol desde o início para pressionar a defesa reserva do Grêmio. O confronto também é marcado por históricos recentes: nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Corinthians levou a melhor em três, enquanto o Grêmio venceu duas vezes. Mas os números pesam a favor do mandante, que tem 70% de aproveitamento em casa contra o Timão.

Além disso, a arbitragem será de Raphael Claus, que já apitou jogos polêmicos envolvendo as duas equipes. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão e será transmitida ao vivo por TV Globo e Premiere. Uma vitória pode tirar o vencedor da zona de rebaixamento momentaneamente e dar fôlego para a sequência. Com o campeonato equilibrado, cada ponto é crucial, e o duelo na Arena promete emoção e tensão até o apito final





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