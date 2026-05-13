Governos brasileiro e europeu iniciam visitas a Bruxelas e Brasília para debater decisão do bloco de excluir o Brasil da lista de países aptos a exportar carnes para a UE

Representantes do governo brasileiro e da União Europeia iniciam uma série de reuniões presenciais, na quarta-feira (13), para debater a decisão do bloco europeu de excluir o Brasil da lista de países aptos a exportar carnes para a UE. Em Brasília, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luis Rua, se reunirá, pela manhã, com a embaixadora da União Europeia em Brasília. Em Bruxelas, o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, viajará ao órgão sanitário europeu para tentar compreender melhor a sanção ao Brasil. A lista com o nome do Brasil excluído foi publicada na terça-feira (12), e a medida entrará em vigor em 3 de setembro.

Representantes do governo brasileiro e da União Europeia iniciam uma série de reuniões presenciais , na quarta-feira (13), para debater a decisão do bloco europeu de excluir o Brasil da lista de países aptos a exportar carnes para a UE.

Em Brasília, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luis Rua, se reunirá, pela manhã, com a embaixadora da União Europeia em Brasília, Marian Schuegraf. Em Bruxelas, o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, viajará ao órgão sanitário europeu para tentar compreender melhor a sanção ao Brasil.

A lista com o nome do Brasil excluído foi publicada na terça-feira (12), e a medida entrará em vigor em 3 de setembro. De acordo com o documento, animais vivos destinados à produção de alimentos não poderão ser enviados à UE, incluindo bois, cavalos, ovos, peixes, mel e aves.

A CNN mostrou que fontes do agronegócio informaram à emissora que a União Europeia alertou, desde junho de 2023, o Brasil e outros países sobre a intensificação das ações dos europeus para combater a resistência antimicrobiana. A falta de sucesso nas negociações ao longo desses três anos é apontada como um dos fatores para a decisão da UE anunciada hoje, além de uma possível retaliação de setores europeus ao acordo com o Mercosul.

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Em Bruxelas, o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, viajará ao órgão sanitário europeu para tentar compreender melhor a sanção ao Brasil. 4. A falta de sucesso nas negociações ao longo dos três anos é apontada como um dos fatores para a decisão da UE. 5. A União Europeia alertou, desde junho de 2023, o Brasil e outros países sobre a intensificação das ações dos europeus para combater a resistência antimicrobiana





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