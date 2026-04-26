Governo usará receita extra do petróleo para reduzir impostos de combustíveis

O governo federal anunciou o uso de receitas adicionais geradas pela alta do petróleo para diminuir a carga tributária sobre diesel, gasolina, etanol e biodiesel. Especialistas questionam a eficácia e a sustentabilidade da medida, alertando para a volatilidade da receita e os riscos às contas públicas.

O governo federal anunciou uma nova medida para mitigar os impactos da alta dos combustíveis , impulsionada pela instabilidade geopolítica global. A estratégia consiste em direcionar as receitas extras provenientes do aumento da produção e comercialização de petróleo – royalties, participações especiais e impostos sobre o lucro das empresas do setor – para a redução de tributos incidentes sobre diesel, gasolina, etanol e biodiesel, incluindo a CIDE e o PIS/Cofins.

A projeção inicial, baseada em um preço médio do barril de petróleo em US$ 73,09, aponta para uma arrecadação adicional de R$ 16,7 bilhões. No entanto, com a estabilização do barril em torno de US$ 95, a Febrafite estima que o valor pode alcançar cerca de R$ 100 bilhões. Apesar do potencial alívio imediato, a eficácia e a sustentabilidade da medida são questionadas por especialistas.

A principal crítica reside na volatilidade da receita extra, que depende diretamente das flutuações do preço internacional do petróleo e das taxas de câmbio. Maria Aparecida Lacerda Meloni, presidente da Febrafite, alerta que o uso de ganhos temporários para reduzir tributos de consumo pode gerar uma pressão permanente por desoneração, comprometendo a estabilidade das contas públicas.

Relatórios da Warren Investimentos estimam um custo mensal de R$ 4 bilhões caso a desoneração seja integral, ressaltando a incerteza das receitas extraordinárias e a necessidade de cautela fiscal. A falta de um mecanismo automático e estrutural, com gatilhos objetivos e regras claras, também é apontada como uma fragilidade da proposta, gerando insegurança para os agentes do setor de óleo e gás.

Analistas defendem a criação de um fundo de estabilização permanente, transparente e anticíclico, que combine o amortecimento de choques de curto prazo com a preservação da disciplina fiscal e o investimento em transição energética e infraestrutura logística. O uso exclusivo das receitas extras para a desoneração de combustíveis é visto como uma solução paliativa, que não garante a resiliência futura do país.

Adriano Pires, do CBIE, compara a receita de petróleo incerta a um cheque sem fundo, criticando a promessa de cortes de impostos sem a garantia de recursos. Tatiana Migiyama, da Fipecafi, enfatiza que a medida implica em renúncia arrecadatória, reforçando a importância de uma gestão fiscal responsável.

Em um cenário de receitas extraordinárias, o governo deveria buscar o cumprimento da meta fiscal e evitar o uso excessivo de medidas para conter os preços dos combustíveis, priorizando a estabilidade econômica e a sustentabilidade das contas públicas





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