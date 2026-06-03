Governo Trump propõe sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros por falhas no combate ao trabalho forçado

O governo dos Estados Unidos propôs uma sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros em resposta a falhas no combate ao trabalho forçado em outros países. A carne bovina congelada do Brasil foi destacada como estudo de caso. A medida aguarda consulta pública e afeta 60 economias, com ênfase em 54 que não aplicaram proibições efetivas, incluindo o Brasil.

O governo dos Estados Unidos propôs uma sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros em resposta a falhas no combate ao trabalho forçado em outros países.

A carne bovina congelada do Brasil foi destacada como estudo de caso. A medida aguarda consulta pública e afeta 60 economias, com ênfase em 54 que não aplicaram proibições efetivas, incluindo o Brasil. A investigação foi conduzida pelo Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) e mostra que o Brasil é acusado de comprar cinco produtos fabricados com desrespeito a normas trabalhistas.

O documento sustenta que o Brasil 'falhou em impor e aplicar de forma efetiva' uma proibição de importação de bens feitos com trabalho forçado. A alíquota de 10% seria aplicada a importações de economias que já adotam algum tipo de proibição à entrada de mercadorias feitas com trabalho forçado, enquanto os demais países investigados, grupo no qual o USTR inclui o Brasil, teriam uma sobretaxa proposta de 12,5%





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