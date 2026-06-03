Governo Trump planejava eliminar sistema de monitoramento dos oceanos que estuda mudanças climáticas

A proposta de desmantelar uma rede de observação marinha de US$ 368 milhões gerou alarme na comunidade científica, que vê risco de perda de dados cruciais sobre o clima.

O governo do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos planejava eliminar um sistema crucial de observação dos oceanos, essencial para a compreensão das mudanças climáticas globais.

Esse sistema, instalado em 2016, monitora ecossistemas marinhos e os efeitos das mudanças climáticas, tendo custado aproximadamente 368 milhões de dólares na época, equivalente a cerca de 1,8 bilhão de reais. A proposta de desmantelamento gerou preocupação entre cientistas e ambientalistas, que alertam para a perda de dados valiosos sobre o aquecimento dos mares, a acidificação e a biodiversidade marinha.

A iniciativa se insere em um contexto mais amplo de cortes orçamentários em ciência e meio ambiente durante a administração Trump, que priorizava indústrias extrativas em detrimento da pesquisa climática. Sem esse sistema, researches teriam dificuldade em acompanhar fenômenos como o El Niño, o derretimento de geleiras marinhas e a migração de espécies, comprometendo projeções futuras e políticas de adaptação.

A comunidade internacional expressou solidariedade, temendo que a ausência dos Estados Unidos em redes de monitoramento oceânico criasse um vácuo de dados que outros países teriam de preencher, talvez com menos recursos. Paradas técnicas e substituição de equipamentos poderiam ser implementadas, mas a ameaça real era o fim completo da missão, o que representaria um retrocesso de décadas em ciência oceânica.

Protestos e campanhas de conscientização surgiram nas redes sociais, lembrando que os oceanos são reguladores climáticos e que sua saúde afeta a todos, independentemente de fronteiras





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