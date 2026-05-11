Governo Trump planeja reduzir temporariamente tarifas de importação de carne bovina

O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina nos Estados Unidos, com o objetivo de combater os elevados preços do produto e aliviar a pressão política antes das eleições legislativas.
Medida buscaria conter alta histórica dos preços da carne em meio à menor oferta de gado em 75 anos e à pressão inflacionária sobre os alimentos O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina para combatingos altos preços nos EUA, impulsionados pela menor oferta de gado em 75 anos e pela inflação alimentar.
A medida, relatada pelo Wall Street Journal, visa permitir a entrada de mais carne com taxas reduzidas, aliviando a pressão política antes das eleições legislativas
Governo Trump Tarifas De Importação Carne Bovina Preços Dos Produtos Alívio De Pressão Política
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Irã e Estados Unidos aguardam resposta sobre nuclear, com analista avaliando estratégia de pressãoO Irã ainda não respondeu à proposta dos Estados Unidos relacionada ao programa nuclear iraniano, segundo o analista de internacional Lourival Sant'Anna. A demora não é apenas um sinal de rejeição, mas também uma estratégia deliberada de pressão por melhores condições.
Read more »
Resposta Irã ao projeto de proposta dos Estados UnidosIran informs about a response to a recent proposal from the US aimed at ending the February conflict. The response was made through a Pakistani mediator.
Read more »
Netanyahu Propõe Fim da Dependência de Ajuda Militar dos Estados Unidos e Alerta sobre Influência DigitalEm entrevista à CBS, Benjamin Netanyahu sugere a eliminação gradual de bilhões de dólares em ajuda militar americana e denuncia a manipulação de redes sociais e a influência da China no Irã.
Read more »
Estados Unidos iniciam o resgate de norte-americanos no cruzeiro MV Hondius afetado pelo hantavírusOs Estados Unidos iniciaram o processo de resgate de dois norte-americanos e um francês no cruzeiro MV Hondius, afetado por um caso de hantavírus Andes.
Read more »