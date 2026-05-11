Governo Trump planeja reduzir temporariamente tarifas de importação de carne bovina

O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina nos Estados Unidos, com o objetivo de combater os elevados preços do produto e aliviar a pressão política antes das eleições legislativas.

Medida buscaria conter alta histórica dos preços da carne em meio à menor oferta de gado em 75 anos e à pressão inflacionária sobre os alimentos O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina para combatingos altos preços nos EUA, impulsionados pela menor oferta de gado em 75 anos e pela inflação alimentar.

A medida, relatada pelo Wall Street Journal, visa permitir a entrada de mais carne com taxas reduzidas, aliviando a pressão política antes das eleições legislativas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Governo Trump Tarifas De Importação Carne Bovina Preços Dos Produtos Alívio De Pressão Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irã e Estados Unidos aguardam resposta sobre nuclear, com analista avaliando estratégia de pressãoO Irã ainda não respondeu à proposta dos Estados Unidos relacionada ao programa nuclear iraniano, segundo o analista de internacional Lourival Sant'Anna. A demora não é apenas um sinal de rejeição, mas também uma estratégia deliberada de pressão por melhores condições.

Read more »

Resposta Irã ao projeto de proposta dos Estados UnidosIran informs about a response to a recent proposal from the US aimed at ending the February conflict. The response was made through a Pakistani mediator.

Read more »

Netanyahu Propõe Fim da Dependência de Ajuda Militar dos Estados Unidos e Alerta sobre Influência DigitalEm entrevista à CBS, Benjamin Netanyahu sugere a eliminação gradual de bilhões de dólares em ajuda militar americana e denuncia a manipulação de redes sociais e a influência da China no Irã.

Read more »

Estados Unidos iniciam o resgate de norte-americanos no cruzeiro MV Hondius afetado pelo hantavírusOs Estados Unidos iniciaram o processo de resgate de dois norte-americanos e um francês no cruzeiro MV Hondius, afetado por um caso de hantavírus Andes.

Read more »