Head Topics

Governo Trump planeja reduzir temporariamente tarifas de importação de carne bovina

Governança E Política News

Governo Trump planeja reduzir temporariamente tarifas de importação de carne bovina
Governo TrumpTarifas De ImportaçãoCarne Bovina
📆5/11/2026 6:14 PM
📰JornalOGlobo
9 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 94%

O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina nos Estados Unidos, com o objetivo de combater os elevados preços do produto e aliviar a pressão política antes das eleições legislativas.

Medida buscaria conter alta histórica dos preços da carne em meio à menor oferta de gado em 75 anos e à pressão inflacionária sobre os alimentos O governo Trump planeja reduzir temporariamente as tarifas de importação de carne bovina para combatingos altos preços nos EUA, impulsionados pela menor oferta de gado em 75 anos e pela inflação alimentar.

A medida, relatada pelo Wall Street Journal, visa permitir a entrada de mais carne com taxas reduzidas, aliviando a pressão política antes das eleições legislativas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Governo Trump Tarifas De Importação Carne Bovina Preços Dos Produtos Alívio De Pressão Política

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irã e Estados Unidos aguardam resposta sobre nuclear, com analista avaliando estratégia de pressãoIrã e Estados Unidos aguardam resposta sobre nuclear, com analista avaliando estratégia de pressãoO Irã ainda não respondeu à proposta dos Estados Unidos relacionada ao programa nuclear iraniano, segundo o analista de internacional Lourival Sant'Anna. A demora não é apenas um sinal de rejeição, mas também uma estratégia deliberada de pressão por melhores condições.
Read more »

Resposta Irã ao projeto de proposta dos Estados UnidosResposta Irã ao projeto de proposta dos Estados UnidosIran informs about a response to a recent proposal from the US aimed at ending the February conflict. The response was made through a Pakistani mediator.
Read more »

Netanyahu Propõe Fim da Dependência de Ajuda Militar dos Estados Unidos e Alerta sobre Influência DigitalNetanyahu Propõe Fim da Dependência de Ajuda Militar dos Estados Unidos e Alerta sobre Influência DigitalEm entrevista à CBS, Benjamin Netanyahu sugere a eliminação gradual de bilhões de dólares em ajuda militar americana e denuncia a manipulação de redes sociais e a influência da China no Irã.
Read more »

Estados Unidos iniciam o resgate de norte-americanos no cruzeiro MV Hondius afetado pelo hantavírusEstados Unidos iniciam o resgate de norte-americanos no cruzeiro MV Hondius afetado pelo hantavírusOs Estados Unidos iniciaram o processo de resgate de dois norte-americanos e um francês no cruzeiro MV Hondius, afetado por um caso de hantavírus Andes.
Read more »



Render Time: 2026-05-11 21:13:47