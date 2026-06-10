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Governo Trump cria tensões xenofóbicas antes da Copa do Mundo nos EUA

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Governo Trump cria tensões xenofóbicas antes da Copa do Mundo nos EUA
Copa Do MundoTrumpXenofobia
📆6/10/2026 6:38 AM
📰JornalOGlobo
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A deportação de um árbitro somali e o cancelamento de ingressos de torcedores iranianos ilustram a política hostil do governo Trump em relação a países muçulmanos e imigrantes, enquanto a Fifa se recusa a intervir.

As decisões do governo de Donald Trump geram tensões significativas às vésperas da Copa do Mundo nos Estados Unidos. OCancelamento dos ingressos dos torcedores iranianos e a deportação do árbitro somali Omar Artan são apenas os exemplos mais recentes de uma postura que parece intencionalmente hostil a nações e indivíduos considerados indesejáveis pela administração.

Artan, eleito o melhor árbitro da África em 2025, teve seu maior sonho destruído no aeroporto de Miami, onde foi detido por onze horas antes de ser forçado a embarcar de volta para a Turquia. O chefe da força-tarefa da Casa Branca para o torneio, Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, considerou a deportação "correta", o que sinaliza uma水系 de aprovação no mais alto nível.

O caso do Irã é ainda mais grave: o país será provavelmente o único entre os 48 participantes a jogar sem sua torcida, já que sua cota de ingressos foi cancelada às vésperas da estreia. Mesmo torcedores com visto americano e ingressos comprados com antecedência serão impedidos de entrar nos estádios.

A seleção iraniana, que jogará na primeira fase em Los Angeles e Seattle, recebeu ordens para se hospedar no México, forçando os atletas a cruzar a fronteira para cada partida, expondo-os a novos riscos de constrangimentos. No sábado, o atacante iraquiano Aymen Hussein já havia passado sete horas detido no aerporto de Chicago, e o fotógrafo da seleção Talel Salah foi deportado.

Esses episódios refletem a xenofobia declarada de Trump, que desde sua primeira campanha dedica-se a insultar e promover racismo contra imigrantes de países que despreza, incluindo chamar os somalis de "lixo". É crucial lembrar que, embora qualquer país tenha o direito de estabelecer sua política migratória, aceitar sediar um evento global como a Copa do Mundo implica o dever de receber todos os participantes e torcedores de forma justa.

A Fifa, comandada por um presidente visto como submisso a Trump, tem se eximido de responsabilidade, alegando não se envolver nos processos de imigração dos países-sede. Essa omissão é conivente com um padrão de abusos que envergonha o esporte e mancha o legado do torneio.

A falta de ação da entidade máxima do futebol contrasta com sua prontidão em punir outros tipos de infrações, revelando uma prioridade perversa: agradar ao governo anfitrião em detrimento dos princípios de inclusão e respeito que deveriam nortear o esporte. Até que a Fifa exija garantias formais de tratamento digno para todos os envolvidos, a Copa do Mundo de 2026 será lembrada não apenas pelo futebol, mas como um palco de perseguição política e racial

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Copa Do Mundo Trump Xenofobia Fifa Irã Deportação

 

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