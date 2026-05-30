Governo Trump classifica PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas

O governo dos EUA, sob Donald Trump, designou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, detectando atuação em 12 estados americanos. A medida baseia-se em leis antiterrorismo e impõe sanções criminais e financeiras, incluindo bloqueio de bens e proibição de apoio material. A classificação FTO exige revisão do Congresso em sete dias, enquanto a SDGT já está em vigor. As facções são acusadas de ameaçar a segurança nacional americana.

O governo dos Estados Unidos , sob a administração do presidente Donald Trump , anunciou a designação do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

A medida foi tomada após alegada detecção da atuação dessas facções brasileiras em 12 estados americanos. A representante americana, no entanto, não detalhou a lista de estados com presença dos grupos, argumentando que essa informação cabe às autoridades judiciais. O anúncio foi feito com base legal na Seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite ao Departamento de Estado classificar grupos estrangeiros como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês).

Essa prerrogativa foi estabelecida pelo Congresso americano em 1996, no contexto pós-atentado de Oklahoma City, e exige que o grupo atenda a critérios como envolvimento em atividade terrorista, ameaça à segurança de cidadãos dos EUA ou à defesa nacional, relações exteriores ou interesses econômicos do país. Além da FTO, o secretário de Estado, Marco Rubio, também anunciou a classificação dos grupos como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT), baseada no decreto 13224, assinado pelo então presidente George W. Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Essa designação pode atingir indivíduos e entidades, e passa a valer imediatamente, sem necessidade de revisão do Congresso. O governo Trump justificou a ação afirmando que PCC e CV são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil, e que continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger a nação e os interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora das ruas e interrompendo fluxos de receita que financiam terroristas violentos.

A classificação como FTO torna crime federal nos EUA fornecer apoio material ou recursos a essas organizações. Isso significa que qualquer pessoa em território americano que auxilie o PCC ou o CV pode ser alvo de investigações criminais e processos judiciais, com condenações que podem chegar à prisão perpétua em certos casos e multas de até US$ 1 milhão. A designação também permite que cidadãos americanos feridos por atos de terrorismo processem por danos aqueles que auxiliam uma FTO.

Membros dos grupos classificados como FTO que sejam estrangeiros têm entrada proibida nos EUA e podem ser deportados. Além disso, instituições financeiras americanas que tomarem conhecimento de possuir fundos de uma FTO são obrigadas a reportar ao Departamento do Tesouro, que pode exigir o bloqueio de transações envolvendo esses ativos.

Os efeitos econômicos são complementados pela classificação SDGT, que prevê o bloqueio de todos os bens e interesses de indivíduos ou entidades designados que estejam nos EUA ou sob controle de pessoas americanas, e proíbe qualquer transação ou negociação com eles, mesmo fora da jurisdição americana. Essa medida visa cortar o financiamento e o suporte logístico às organizações criminosas. Após o anúncio sobre PCC e CV, o Congresso americano tem sete dias para analisar a designação FTO.

Caso o prazo vença e os parlamentares não ajam para bloquear a medida, a classificação será publicada no Federal Register, equivalente ao Diário Oficial da União brasileiro. A designação SDGT, por outro lado, já está em vigor desde o anúncio. Analistas apontam que a decisão do governo Trump dá margem a tentativas de tutelar o Brasil, mas também reflete a preocupação com a expansão transnacional dessas facções.

O PCC e o CV, originalmente brasileiros, têm ramificações em países vizinhos e agora são considerados ameaças à segurança dos EUA. A medida representa um endurecimento na política externa americana em relação ao crime organizado internacional, equiparando essas organizações a grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico. As repercussões para o Brasil incluem possíveis tensões diplomáticas e a necessidade de cooperação em investigações.

Enquanto isso, as facções seguem monitoradas, e autoridades brasileiras acompanham os desdobramentos legais e políticos dessa classificação inédita





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