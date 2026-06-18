Governo Trump acelera desnaturalizações e planeja 250 novos casos até outubro

O governo Trump está intensificando os esforços para revogar a cidadania de naturalizados, com planos de abrir 250 casos até outubro. A estratégia inclui realocação de advogados e priorização de fraudes, crimes de guerra e terrorismo, representando uma mudança significativa em relação a administrações anteriores.

A administração do ex-presidente Donald Trump está intensificando sua estratégia de desnaturalização , com planos de abrir pelo menos 250 novos casos até outubro deste ano.

Essa medida representa uma aceleração significativa em relação aos anos anteriores, com o Departamento de Justiça já tendo instaurado 29 processos nos primeiros meses de 2025, todos direcionados a cidadãos naturalizados nascidos no exterior e acusados de terem obtido a cidadania de forma fraudulenta. A ofensiva se insere em um contexto mais amplo da política migratória de Trump, que não se limita a ação contra imigrantes em situação irregular, mas avança sobre o status de cidadania de indivíduosAlready naturalizados.

Para dar suporte a essa expansão, o Departamento de Justiça realocou advogados de diversas divisões cíveis, incluindo aqueles dedicados a fraudes, considerada uma prioridade máxima, e está recrutando profissionais adicionais de outros escritórios da divisão civil. A unidade encarregada das desnaturalizações, composta por 12 advogados, trabalha para reduzir um acúmulo de casos e recebe encaminhamentos constantes do Departamento de Segurança Interna, abrangendo fraudes de identidade, condenações penais anteriores, crimes de guerra e terrorismo.

Os casos de desnaturalização são fundamentados em pretensões de fraude ou ocultação de informações relevantes durante o processo de naturalização, ou quando a cidadania foi obtida por meios ilícitos ou por indivíduos inelegíveis. A legislação federal confere ao governo a prerrogativa de revogar a naturalização nesses cenários, e os processos podem seguir na esfera cível ou criminal. Importante destacar que a desnaturalização não se aplica a quem nasceu nos Estados Unidos e adquiriu a cidadania pela cláusula de natural birthright.

O memorandum de junho de 2025, assinado pelo procurador-geral assistente Brett Shumate, listou dez categorias prioritárias, como segurança nacional, crimes de guerra, fraudes e delitos graves não declarados, servindo como diretriz, mas não como limitação absoluta, para a Divisão Civil. A magnitude da iniciativa reflete uma mudança de paradigma em relação a governos anteriores.

Enquanto a gestão de Joe Biden protocolou apenas 24 casos de desnaturalização em quatro anos, o atual governo já superou esse número em poucos meses e busca processar centenas de casos adicionais através dos escritórios dos procuradores dos EUA espalhados pelo país. A complexidade e o tempo demandado por cada caso - que frequentemente envolvem apuração detalhada de antecedentes e verificação de condutas - historicamente levaram administrações passadas a se concentrarem quase exclusivamente em suspeitos de terrorismo e crimes de guerra.

Agora, a ampliação do escopo para incluir fraudes variadas e até mesmo expressões de apoio ao terrorismo antes ou durante a naturalização sinaliza uma postura mais agressiva e abrangente. Essa ofensiva ocorre num momento em que, na última década, quase 8 milhões de pessoas se tornaram cidadãos naturalizados nos EUA, de acordo com o Serviço de Cidadania e Imigração, o que levanta questões sobre o impacto de tal política no tecido social e na segurança jurídica dos imigrantes naturalizados





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