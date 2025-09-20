Governo transforma 66 mil cargos obsoletos em 35.900 novas vagas para modernizar a administração pública

O Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos (MGI) concluiu a reestruturação de cargos, convertendo funções antigas em novas vagas alinhadas às necessidades atuais. A medida visa otimizar recursos, fortalecer a administração e impulsionar a eficiência do serviço público, sem impacto nos cofres públicos.

O Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos ( MGI ) concluiu a transformação de 66 mil cargos obsoletos em 35.900 novas vagas, marcando um passo significativo na modernização da administração pública . A iniciativa, anunciada nesta sexta-feira, 19 de abril, é fruto de um processo de reestruturação conduzido desde 2023, visando adaptar a estrutura de pessoal às demandas atuais e futuras.

Cargos de carreiras tradicionais, como datilógrafos, ascensoristas e operadores de telex, foram convertidos em funções mais relevantes para os desafios do século XXI. A medida demonstra o compromisso do governo em otimizar a utilização dos recursos públicos e fortalecer a capacidade de resposta do Estado às necessidades da sociedade.\De acordo com informações divulgadas pelo MGI, do total de 66 mil cargos transformados, 67,2%, o equivalente a 44.432 cargos, já se encontravam vagos e sem perspectiva de utilização. Essa reestruturação permite realocar recursos de forma mais eficiente, investindo em áreas estratégicas e suprindo as carências de pessoal em setores críticos. Além disso, 21.675 cargos de técnicos em educação, ainda ocupados, serão gradualmente transformados em novas funções à medida que ocorrerem aposentadorias. A iniciativa também abrangeu cargos vagos de carreiras que foram terceirizadas na administração federal, como motoristas, copeiros, vigilantes, auxiliares administrativos e técnicos em secretariado. É importante ressaltar que essa reestruturação não implica em aumento de despesas, uma vez que a verba destinada a essas vagas já estava prevista no Orçamento do Executivo, mas não estava sendo efetivamente utilizada. A transformação dos cargos visa, portanto, garantir que os recursos sejam alocados de maneira mais estratégica e alinhada com as prioridades do governo.\A criação das 35 mil novas vagas abrange diversas áreas, incluindo carreiras transversais, como analista técnico de políticas sociais, analista em tecnologia da informação, analista em infraestrutura e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Essa diversificação reflete a necessidade de profissionais com habilidades específicas para lidar com os desafios complexos da gestão pública moderna. Adicionalmente, foram criados cargos para analistas e técnicos em educação, visando fortalecer o quadro de profissionais que atuam na área. A reestruturação também contemplou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi transformada em Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com a criação de vagas para reforçar sua equipe técnica. Essa medida demonstra a importância dada pelo governo à proteção de dados e à privacidade dos cidadãos. A iniciativa como um todo representa um esforço significativo para modernizar a administração pública, torná-la mais eficiente e adaptada às necessidades da população, e fortalecer a capacidade do Estado em fornecer serviços de qualidade.





