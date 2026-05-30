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Governo prorroga pagamento de tarifas aéreas e discute benefícios tributários para compensar alta do querosene

Economia News

Governo prorroga pagamento de tarifas aéreas e discute benefícios tributários para compensar alta do querosene
GovernoCompanhias AéreasTarifas De Navegação Aérea
📆5/30/2026 8:19 AM
📰CNNBrasil
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O governo federal anunciou nova prorrogação do pagamento de tarifas de navegação aérea pelas companhias aéreas, estendendo o adiamento até dezembro para os meses até novembro. A medida, que seráformalizada por medida provisória, faz parte de pacote de apoio ao setor aéreo diante do aumento sucessivo do preço do querosene de aviação (QAV). Paralelamente, o Ministério de Portos e Aeroportos tenta prorrogar isenções tributárias sobre o combustível. As empresas reclamam que a alta do QAV já reduz frequências e cancela voos, especialmente no Norte e Nordeste. O governo espera queda no preço do combustível em junho.

O governo federal anunciou nova medida de adiamento do pagamento de tarifas de navegação aérea pelas companhias aéreas , como parte de pacote de apoio diante do aumento dos custos com combustíveis.

A expectativa é que uma medida provisória prorrogando o benefício seja publicada até a próxima semana, com possibilidade de edição ainda neste fim de semana. Em abril, o governo já havia adiado o pagamento das tarifas referentes aos meses de abril, maio e junho para dezembro. Agora, a nova medida estende a possibilidade de pagamento em dezembro também aos meses até novembro.

A decisão ocorre após o Ministério de Portos e Aeroportos encaminhar pedido ao Ministério da Fazenda, que deu sinalização favorável, e depois de análise pelo Ministério da Defesa, responsável pela gestão das tarifas. Paralelamente, o Ministério de Portos e Aeroportos busca prorrogar benefícios tributários do PIS/Cofins sobre o querosene de aviação. As companhias aéreas têm reclamado do aumento do QAV (querosene de aviação), que já provocou redução de frequências e cancelamento de voos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O governo espera queda no preço do QAV em junho após três altas seguidas. A discussão sobre as medidas vinha sendo tratada há semanas, refletindo a pressão do setor aéreo diante do custo elevado do combustível, que impacta diretamente a operação das empresas

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