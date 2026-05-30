Governo prorroga pagamento de tarifas aéreas e discute benefícios tributários para compensar alta do querosene

O governo federal anunciou nova prorrogação do pagamento de tarifas de navegação aérea pelas companhias aéreas, estendendo o adiamento até dezembro para os meses até novembro. A medida, que seráformalizada por medida provisória, faz parte de pacote de apoio ao setor aéreo diante do aumento sucessivo do preço do querosene de aviação (QAV). Paralelamente, o Ministério de Portos e Aeroportos tenta prorrogar isenções tributárias sobre o combustível. As empresas reclamam que a alta do QAV já reduz frequências e cancela voos, especialmente no Norte e Nordeste. O governo espera queda no preço do combustível em junho.

O governo federal anunciou nova medida de adiamento do pagamento de tarifas de navegação aérea pelas companhias aéreas , como parte de pacote de apoio diante do aumento dos custos com combustíveis.

A expectativa é que uma medida provisória prorrogando o benefício seja publicada até a próxima semana, com possibilidade de edição ainda neste fim de semana. Em abril, o governo já havia adiado o pagamento das tarifas referentes aos meses de abril, maio e junho para dezembro. Agora, a nova medida estende a possibilidade de pagamento em dezembro também aos meses até novembro.

A decisão ocorre após o Ministério de Portos e Aeroportos encaminhar pedido ao Ministério da Fazenda, que deu sinalização favorável, e depois de análise pelo Ministério da Defesa, responsável pela gestão das tarifas. Paralelamente, o Ministério de Portos e Aeroportos busca prorrogar benefícios tributários do PIS/Cofins sobre o querosene de aviação. As companhias aéreas têm reclamado do aumento do QAV (querosene de aviação), que já provocou redução de frequências e cancelamento de voos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O governo espera queda no preço do QAV em junho após três altas seguidas. A discussão sobre as medidas vinha sendo tratada há semanas, refletindo a pressão do setor aéreo diante do custo elevado do combustível, que impacta diretamente a operação das empresas





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Governo Companhias Aéreas Tarifas De Navegação Aérea Querosene De Aviação QAV PIS/Cofins Benefícios Tributários Aumento De Custos Prorrogação Medida Provisória Ministério De Portos E Aeroportos Ministério Da Fazenda Ministério Da Defesa Redução De Voos Cancelamentos Região Norte Região Nordeste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministério terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras | Empregos & NegóciosSão 670 vagas gratuitas em capacitações online e presenciais

Read more »

Planalto convoca reunião com ministros após Trump classificar PCC e CV como terroristas | BrasilEncontro ajudou a traçar o tom da resposta oficial do governo brasileiro ao governo norte-americano

Read more »

Ministério do Esporte prevê legado da Copa do Mundo no BrasilA Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, foi o foco central das discussões do painel mediado por Gustavo Mota no Rio2C

Read more »

João Fonseca derrota Djokovic em Roland Garros e Ministério da Saúde provoca com ícone 'Zé Gotinha'Vitória histórica do brasileiro João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros gera comoção e provocações políticas do Ministério da Saúde, que usa o mascote Zé Gotinha para alfinetar o sérvio recusa-vacina. Confira os detalhes da partida, o prêmio financeiro e o impacto da vitória.

Read more »