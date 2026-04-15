Governo Propõe Redução da Jornada de Trabalho para 40 Horas Semanais e Dois Dias de Descanso

O Governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa reduzir a jornada máxima de trabalho, garantindo mais tempo de descanso e protegendo os salários dos trabalhadores. A proposta, que altera a CLT, prevê 40 horas semanais e dois dias de folga, gerando debate entre setores e oposição no congresso.

O projeto de lei proposto pelo Governo ao Congresso Nacional , que trata da escala de trabalho 6x1, representa uma significativa reformulação nas leis trabalhistas. A principal mudança é a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Esta alteração impacta diretamente a rotina de milhões de trabalhadores, buscando promover um equilíbrio entre trabalho e descanso. Além da redução da carga horária, o projeto também institui dois dias de descanso remunerado por semana, o que representa uma mudança importante na garantia do descanso semanal . O objetivo primordial é garantir que os trabalhadores tenham tempo suficiente para descanso e lazer, visando a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de problemas de saúde relacionados ao excesso de trabalho. A proposta também mantém mecanismos importantes de compensação de horas, como o banco de horas e jornadas flexíveis, desde que respeitado o novo limite estabelecido.

A proposta legislativa, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outras legislações específicas, proíbe expressamente a redução de salários com a diminuição da carga horária. Isso assegura que os trabalhadores não sejam prejudicados financeiramente com a implementação das novas regras. O projeto de lei define que a jornada de trabalho passa a ser de até oito horas diárias e 40 horas semanais, estabelecendo um limite que se aplica a todos os regimes especiais de trabalho. A flexibilidade na organização do trabalho é preservada, permitindo a compensação de horas, possibilitando jornadas mais longas em certos dias e menores em outros, desde que a média semanal não ultrapasse as 40 horas. Uma inovação importante é a previsão de dois repousos semanais remunerados de 24 horas consecutivas cada, preferencialmente aos sábados e domingos. Essa medida substitui, na prática, o modelo tradicional 6x1 por uma semana de cinco dias de trabalho e dois de folga, embora permita ajustes por negociação coletiva e escalas de revezamento em atividades contínuas. O texto também veda a redução nominal ou proporcional dos salários, inclusive para trabalhadores em regimes especiais, contratos parciais e trabalho avulso, protegendo os direitos financeiros dos trabalhadores em diversas modalidades de emprego.

Além disso, o projeto preserva modelos existentes, como a jornada 12 por 36, condicionando sua adoção ao respeito à média de 40 horas semanais. Acordos e convenções coletivas que atualmente superam esse limite devem ser adaptados às novas regras, garantindo a uniformidade e a conformidade com a legislação. O projeto também altera normas específicas para padronizar o novo padrão de jornada e descanso em categorias profissionais específicas, como empregados domésticos, trabalhadores do comércio, radialistas, atletas profissionais e tripulantes de voo. A proposta tem enfrentado críticas de setores empresariais, que apontam potenciais aumentos de custos e possível redução da produtividade. O tema deve gerar intenso debate no Legislativo e enfrentar uma forte disputa política no Congresso. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, justificou a medida com base em estudos técnicos e evidências empíricas que indicam que jornadas prolongadas e descanso semanal insuficiente elevam a incidência de doenças, acidentes e afastamentos laborais, além de comprometerem a produtividade e a sustentabilidade das relações de trabalho. O projeto adota uma abordagem abrangente e sistemática, promovendo a harmonização das regras sobre duração do trabalho e repouso semanal em diversos regimes jurídicos e categorias profissionais, respeitadas as especificidades setoriais e a negociação coletiva. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, indicou que não se comprometeu com o presidente Lula sobre a votação do texto, destacando a autonomia da Casa na análise da proposta.





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