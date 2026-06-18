O ministro da Fazenda assegurou que o governo federal atuará para reduzir os impactos de curto prazo dos conflitos no Oriente Médio, enquanto o Bitcoin recua para US$ 64 mil após o Fed sinalizar juros altos. A tensão geopolítica após drones ucranianos atingirem uma refinaria russa e a questão tributária Brasil também estão em evidência.

O ministro da Fazenda afirmou que o governo federal prestará apoio, "no que for possível", para mitigar os impactos de curto prazo gerados pelos conflitos no Oriente Médio.

Essa declaração ocorre em um cenário de volatilidade nos mercados financeiros globais, onde os ativos de risco, como as criptomoedas, têm sentido a pressão de múltiplos fatores. O Bitcoin, por exemplo, recuou para cerca de US$ 64 mil após o Federal Reserve sinalizar que os juros permanecerão altos por um período mais prolongado.

Embora o acordo entre EUA e Irã tenha aliviado parte da tensão sobre os preços do petróleo, o tom hawkish do banco central americano continua a pesar sobre investimentos mais arriscados. A situação geopolítica na Ucrânia também contribui para o ambiente de incerteza, com drones ucranianos atingindo uma refinaria de petróleo na Rússia durante a madrugada, em retaliação a um bombardeio que danificou um mosteiro histórico em Kiev.

A combinação de conflitos armados, políticas monetárias restritivas e revisões energéticas globais cria um quadro complexo para a economia mundial. No campo tributário, o consultor Appy destacou que a ineficiência estrutural do sistema atual perpetua empresas que dependem de distorções, enquanto sufoca as eficientes.

"Um sistema tributário que pereniza o ineficiente impede o eficiente de crescer, e isso não é um bom sistema tributário", observou, reforçando a necessidade de reformas que promovam equidade e eficiência. Essa discussão ganha relevância diante da pressão por maior competitividade e justiça fiscal. Paralelamente, o setor de tecnologia registrou movimentações significativas: a Intel subiu cerca de 10% após o presidente Donald Trump anunciar um suposto acordo com a Apple, embora detalhes específicos não tenham sido divulgados.

Esse tipo de notícia ressalta a influência de fatores políticos nos mercados de ações e a sensibilidade de setores estratégicos a anúncios de grande escala. Um estudo publicado exclusivamente na internet em 2025, baseado nos dados do Censo Demográfico de 2022, revelou que todas as Unidades da Federação brasileira, à exceção do Amapá, registraram aumento no número de etnias indígenas declaradas. Esse crescimento pode refletir tanto processos de autoidentificação quanto políticas públicas de reconhecimento.

A questão indígena volta ao debate em meio a discussões sobre direitos territoriais e preservação ambiental. Por outro lado, o diretor-executivo de uma agência internacional alertou que vários países estão revendo suas políticas energéticas devido ao risco de reocorrência de bloqueios em hidrovias estratégicas, citando o exemplo do Irã, que já fechou rotas marítimas durante conflitos.

Essa realimentação entre geopolítica, segurança energética e transição climática deve moldar as agendas econômicas e ambientais nos próximos anos, exigindo adaptações rápidas de governos e setor privado





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