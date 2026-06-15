Governo pressiona Senado com votação urgente de projeto de jornada de trabalho

Estratégia do Planalto é forçar votação na Câmara nesta semana para pressionar Davi Alcolumbre a acelerar tramitação de proposta similar no Senado. Manobra é elogiada por deputados governistas, mas desgaste entre Lula e presidente do Senado se aprofunda. Outras notícias envolvem Flávio Bolsonaro, tarifas dos EUA e viagem de Lula ao G7.
A estratégia do governo federal concentra-se em garantir a votação, ainda nesta semana, do Projeto de Lei enviado em regime de urgência ao Congresso. O foco principal está na sessão da terça-feira, 16, na Câmara dos Deputados.
O Planalto busca aprovar em plenário o texto original, de sua autoria, que possui conteúdo semelhante à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Senado, que trata da flexibilização da jornada de trabalho. A manobra governista foi elogiada por parlamentares próximos ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que a consideraram um "golaço" tático. Essa articulação explica por que o governo recusou o pedido inicial de Motta para que o PL fosse retirado da pauta.
A avaliação nos bastidores é de que, ao forçar a votação na Câmara nesta semana, o governo coloca pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que terá que se posicionar publicamente sobre o assunto. Enquanto o governo defende celeridade na tramitação da proposta, Alcolumbre já declarou que não atuará como um "carimbador" e tem adotado um ritmo mais lento.
Ele inclusive liberou para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado um texto alternativo, de autoria do senador Rogério Marinho (PL-RN), que também propõe a flexibilização da jornada. A divergência sobre os prazos e a condução do tema tem intensificado o desgaste na relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Davi Alcolumbre.
O afastamento entre os dois se aprofundou após a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Além da pauta econômica, outras notícias políticas marcam o cenário. Flávio Bolsonaro, senador do PL, confirmou em almoço com mulheres empreendedoras que Daniella Marques deverá integrar a equipe de governo, caso seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja eleito.
Monitoramento de redes sociais realizado pela plataforma Palver indica que 80% das mensagens sobre as tarifas propostas pelos EUA atribuem ao senador Rogério Marinho participação nas discussões que geram riscos ao PIX. O governo dos Estados Unidos alega que o desmatamento ilegal no Brasil concede vantagens desleais aos produtos agrícolas brasileiros no mercado global.
Um levantamento preliminar da Palver, desde a noite de quinta-feira, 29, mostra que 67% das postagens são contrárias à proposta de Donald Trump de designar facções como terroristas. Felipe Pedri, autor do manifesto Aliança pelo Brasil e seguidor do escritor Olavo de Carvalho, esteve nos EUA com o senador Rogério Marinho para reunião com Trump.
Investigação em corso aponta que o banco de Daniel Vorcaro, preso recentemente, continuou a receber aportes do Fundo de Previdência dos Servidores até um mês antes da prisão. A gestão de crise da pré-campanha de Flávio Bolsonaro antecedeu a queda do marqueteiro Marcelo Lopes, que manteve contato com Eduardo Bolsonaro e ajustou a primeira versão pública apresentada pelo filho de Jair Bolsonaro, segundo membros da equipe.
Por fim, o presidente Lula embarcou para a França, onde participará da cúpula do G7. A agenda prevê reuniões bilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra do Japão, Fumio Kishida. O governo também trabalha com a possibilidade de um encontro informal com o ex-presidente Donald Trump para discutir as tarifas comerciais impostas pelos EUA
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