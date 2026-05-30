Governo Lula vê interferência dos EUA nas eleições e teme novas medidas de Trump

Integrantes do governo Lula avaliam que a classificação do PCC e Comando Vermelho como terroristas pelos EUA é uma tentativa de interferir nas eleições brasileiras para beneficiar Flávio Bolsonaro. Há preocupação com possíveis tarifas comerciais.

Integrantes do governo Lula avaliam que a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras foi uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro com o objetivo de ajudar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) à Presidência da República.

A avaliação foi feita à BBC News Brasil, em caráter reservado, por interlocutores do presidente que acompanham as discussões sobre a relação entre Brasília e Washington. Segundo um desses auxiliares, o governo brasileiro avalia como muito remota a possibilidade de que essa decisão não tenha tido o aval explícito do presidente Donald Trump.

A diferença, segundo integrantes do governo, é que a designação do CV e do PCC ainda não teve todos os efeitos práticos conhecidos, mas a expectativa é de que eles sejam de ordem política, econômica e até mesmo na área da segurança pública. O governo agora tenta se preparar para o caso de os EUA adotarem novas medidas durante o período eleitoral.

As mais imediatas poderiam ser a imposição de novas tarifas contra produtos brasileiros com base em investigações pela seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, algo que o governo vem tentando evitar a todo custo. A gestão Trump anunciou a designação do CV e do PCC como organizações terroristas estrangeiras na quinta-feira (28/5) depois de encontros do senador Flávio Bolsonaro com autoridades americanas em Washington, incluindo o próprio Trump e o secretário de Estado Marco Rubio.

Após os encontros, Flávio afirmou ter defendido a medida e disse que tanto Trump quanto Rubio demonstraram favorabilidade. Para auxiliares de Lula, a decisão teve caráter político e teria sido tomada para ajudar a campanha de Flávio, que enfrenta dificuldades após reportagem do The Intercept Brasil revelar que ele pediu R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes bilionárias.

Segundo um auxiliar de Lula, a leitura no governo é de que houve articulação de bolsonaristas para criar um fato político capaz de retirar Flávio de situação acuada. Outro integrante da administração petista disse que o governo Trump é marcado pela imprevisibilidade e seria prematuro cravar que Trump estaria deliberadamente iniciando uma onda de ações para interferir nas eleições brasileiras.

Para ele, o governo brasileiro deve estar preparado para eventuais consequências da designação, mas não deve se antecipar a movimentos incertos. Ele mencionou que a nota oficial do governo brasileiro não classificou formalmente a decisão como interferência eleitoral, mas criticou a ação de atores domésticos que pediam a medida, em referência à família Bolsonaro.

A nota afirmou que 'a segurança da nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos' e pediu que não se usem 'falsos patriotas, envolvidos com o crime organizado, que pedem a autoridades estrangeiras a interferência em assuntos brasileiros'. Apesar da cautela, o governo sabe que o episódio será usado politicamente por aliados de Flávio. A preocupação agora é com possíveis novas medidas de Trump, como a imposição de tarifas sobre exportações brasileiras.

A avaliação é que o caminho mais rápido seria por meio de investigações comerciais em andamento nos EUA por supostas práticas irregulares do Brasil. Durante a visita de Lula a Trump no início de maio, o governo conseguiu um prazo de 30 dias para discutir um novo acordo e evitar tarifas. O prazo vence em 7 de junho.

Auxiliares de Lula afirmam que, ao menos por enquanto, o petista e seu alto escalão não deverão procurar o governo americano para tratar do assunto, preferindo aguardar os desdobramentos





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