Governo Lula lança programa de crédito para motoristas de aplicativos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar, na terça-feira, 19, em São Paulo, um programa de crédito para motoristas de aplicativos, que prevê destinar até R$ 21,2 bilhões, dos quais R$ 14,5 bilhões do Tesouro e R$ 6,7 bilhões do BNDES. A medida tem como objetivo garantir acesso amplo à maior parte da categoria e evitar fraudes.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar, na terça-feira, 19, em São Paulo, um programa de crédito para motoristas de aplicativos , que prevê destinar até R$ 21,2 bilhões, dos quais R$ 14,5 bilhões do Tesouro e R$ 6,7 bilhões do BNDES.

A medida tem como objetivo garantir acesso amplo à maior parte da categoria e evitar fraudes. Além disso, representa um aceno de Lula a um público que notoriamente é mais vinculado a pautas de direita. Em 2024, o Brasil tinha aproximadamente 1,7 milhão de profissionais de aplicativos de trabalhadores de aplicativos, e 1,1 milhão são de motoristas de aplicativos como Uber e 99, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)





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