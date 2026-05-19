O governo Lula anunciou medidas proeminentes para trabalhadores de aplicativos, incluindo a fim da exigência de idade mínima e curso obrigatório para motofretistas, o fim das restrições em âmbito nacional para motofretistas e a criação do 'Move Brasil', um programa de financiamento especial de carros para taxistas e motoristas de aplicativo, com condições especiais atendidas especialmente a juros e endividamento, visando beneficiar cerca de 250 mil trabalhadores na plataforma de aplicativos de delivery.

O governo Lula anunciou o fim da exigência de idade mínima e curso obrigatório para motofretistas, medida que visa flexibilizar a atuação de entregadores de aplicativos.

Durante o evento em São Paulo, Lula lançou o 'Move Brasil', um programa de financiamento de veículos para taxistas e motoristas de app, com crédito subsidiado e sem restrições para inadimplentes, buscando beneficiar cerca de 250 mil trabalhadores. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial às gerações.

O presidente Lula defendeu o fim da exigência de curso teórico e idade mínima de 21 anos para motofretistas, visando permitir que jovens possam prestar serviço de motofrete na plataforma de aplicativos de delivery





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