Governo Lula enfrenta resistências no Senado para aprovar PEC da Segurança Pública

O governo Lula enfrenta resistências no Senado para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que visa criar o Ministério da Segurança Pública.

O governo Lula enfrenta resistências no Senado para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que visa criar o Ministério da Segurança Pública.

A medida é considerada prioritária pelo governo, mas enfrenta resistência, especialmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão dos EUA de classificar as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas aumentou a pressão para a aprovação da PEC. O governo Lula acredita que a criação do Ministério da Segurança Pública é fundamental para combater o crime organizado e melhorar a segurança pública no país.

No entanto, a tensão política e o calendário apertado são obstáculos significativos para a aprovação da PEC. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nega que esteja articulando contra a PEC, mas aliados de Lula defendem uma aproximação entre as autoridades para garantir a aprovação de temas prioritários ao governo no Senado. A PEC da Segurança foi aprovada na Câmara em 4 de março e aguarda despacho de Alcolumbre para que ela passe a tramitar no Senado.

O governo Lula está pressionando o Congresso para aprovar a medida o quanto antes, até mesmo como resposta à decisão dos EUA. A PEC da Segurança é considerada decisiva para o Planalto e o governo está trabalhando para distensionar a relação de Lula e Alcolumbre. O esforço do governo no Senado até o recesso é aprovar três matérias que são decisivas para o Planalto: o projeto de mineração crítica, a PEC da 6x1 e a PEC da Segurança.

O governo Lula está trabalhando para garantir a aprovação da PEC da Segurança Pública e a criação do Ministério da Segurança Pública é considerada fundamental para combater o crime organizado e melhorar a segurança pública no país





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