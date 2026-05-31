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Governo Lula articula para evitar derrubada de decretos que regulamentam big techs

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Governo Lula articula para evitar derrubada de decretos que regulamentam big techs
Decretos LulaBig TechsRegulação Internet
📆5/31/2026 7:18 AM
📰CNNBrasil
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O governo do presidente Lula montou uma estratégia para garantir a manutenção de dois decretos que impõem novas regras para as plataformas digitais, combinando ação nas secretarias e no Congresso para conter a oposição.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem traçado um plano de ação para evitar que os dois decretos que estabelecem novas regras para a atuação das plataformas digitais, as chamadas big techs , no Brasil sejam derrubados.

Pelo menos duas secretarias - a Secretaria de Políticas Digitais, da Secom (Secretaria de Comunicação Social), e a Secretaria de Relações Institucionais - têm acompanhado a atuação da oposição contra os atos do Executivo no Congresso Nacional e já articulam formas para evitar a derrubada dos textos. O Executivo conta também com a atuação das lideranças do governo no Congresso. O principal articulador desse tema tem sido o deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O plano prevê o discurso de que os decretos de Lula têm legitimidade e determinam regras específicas a partir de uma legislação já existente, respeitando o papel do Congresso Nacional. Os decretos em questão tratam da responsabilização de provedores de aplicações, exigindo canal de denúncias, representante legal no Brasil e permitindo a remoção de conteúdos criminosos sem ordem judicial.

A medida visa combater, de forma mais ágil, a disseminação de conteúdos ilícitos por parte das big techs, na remoção de conteúdo criminoso e exigem ações preventivas contra fraudes e violência. Especialistas em direito digital alertam que o texto contém pontos que podem ser questionados judicialmente, o que exigiu a consultoria jurídica da Casa analisar se o presidente Lula extrapolou os limites constitucionais.

A estratégia do governo se dá em meio a um cenário político desgastado, onde a oposição tem tentado inviabilizar iniciativas do Executivo. A lembrança mais recente é a derrubada dos decretos do presidente Lula que aumentaram o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), em junho do ano passado. A elevação do tributo foi anunciada como uma maneira de reduzir os cortes no Orçamento, mas foi revertida pelo Congresso.

Outro episódio histórico citado como referência de risco occurredu durante o governo Fernando Collor. Naquela ocasião, o Congresso rejeitou um decreto que alterava as regras para o pagamento de precatórios. O ambiente político já estava conturbado e seis meses após a derrubada do legislativo se iniciou o processo de impeachment de Collor.

O governo busca, portanto, evitar que a revogação dos decretos sobre as plataformas digitais se transforme em um novo precedente de fragilidade do Executivo perante o Congresso e abra caminho para uma crise institucional. O tema é sensível porque envolve a regulação de grandes empresas de tecnologia, que têm grande poder de influência e alcance.

As novas regras propostas pelos decretos buscam aumentar a responsabilidade dessas plataformas pelo conteúdo hospedado, ao mesmo tempo em que tentam equilibrar a liberdade de expressão. A oposição, por sua vez, argumenta que o presidente estaria legislando sobre matéria que é de competência do Congresso, o que configuraria usurpação de função.

O governo, em contrapartida, defende que a iniciativa se baseia em legislação vigente, como o Marco Civil da Internet, e que a agilidade na retirada de conteúdos criminosos é necessária para proteger a população, especialmente em tempos de desinformação e violência online. A articulação política inclui conversas com líderes partidários e a busca de apoios no Senado e na Câmara. A atuação do deputado Paulo Pimenta tem sido fundamental para dialogar com diversos setores e construir uma frente de apoio.

Além disso, o governo monitora de perto os possíveis movimentos da oposição para protocolizar pedidos de derrubada dos decretos. A expectativa é que, caso a oposição consiga reunir assinaturas suficientes, os decretos sejam levados à votação no plenário do Congresso. Para evitar isso, o Executivo tenta convencer parlamentares da importância da medida e da legalidade da ação presidencial.

O desfecho desta disputa pode definir um marco sobre a capacidade do presidente editar decretos em matérias que envolvam direitos e obrigações de empresas de technologie, com impactos duradouros na relação entre os poderes e na regulação do ambiente digital no Brasil

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