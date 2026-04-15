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Governo Lula Apresenta Projeto para Extinção da Escala 6x1 e Busca Acordo com o Congresso

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Governo Lula Apresenta Projeto para Extinção da Escala 6x1 e Busca Acordo com o Congresso
Escala 6X1Jornada De TrabalhoLula
📆4/15/2026 2:37 AM
📰JornalOGlobo
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O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa extinguir a escala de trabalho 6x1, priorizando a adoção do regime 5x2. A medida, enviada em regime de urgência, busca sincronizar as ações do Executivo e do Legislativo, diante da existência de uma PEC sobre o mesmo tema em tramitação na Câmara. A proposta, que não prevê cortes salariais, enfrenta resistência de setores produtivos.

O Presidente Lula apresentou ao Congresso Nacional , nesta terça-feira, um projeto de lei que visa extinguir a escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho com um dia de folga. A iniciativa, enviada em regime de urgência constitucional, o que acelera o processo legislativo, tem como objetivo principal a implementação de um regime de trabalho 5x2, priorizando cinco dias de trabalho e dois dias de descanso. A Casa Civil informou que, em razão do regime de urgência, a análise e votação do projeto devem ser concluídas em até 45 dias na Câmara dos Deputados, sob pena de sobrecarregar a pauta de votações. O governo defende que a mudança, que prevê a redução da jornada, seja implementada sem cortes salariais, justificando que o aumento da produtividade nas empresas seria suficiente para sustentar a alteração. O texto busca, em suas palavras, 'devolver tempo aos trabalhadores e trabalhadoras, tempo para ver os filhos crescerem, para o lazer, para o descanso e para o convívio familiar', promovendo, assim, 'um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos'.

Estudos do governo estimam que a abolição da escala 6x1 pode gerar um aumento de custos em torno de 4,7%, mas não deve causar impactos significativos na economia. Paralelamente, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) já está em andamento na Câmara dos Deputados, abordando o mesmo tema. Diante disso, o governo busca sincronizar as ações do Executivo e do Legislativo, visando uma tramitação conjunta da PEC e do projeto de lei. O líder do governo na Câmara, em declarações, ressaltou a importância do diálogo entre as partes para definir a melhor forma de tramitação, evitando sobreposições e otimizando o processo legislativo. O ministro argumenta que a iniciativa do governo possui um caráter simbólico e político, estando alinhada com a trajetória do presidente Lula e sua atuação como sindicalista. Não foi estabelecida uma prioridade formal de tramitação para o projeto em relação à PEC em curso. A expectativa é que a decisão sobre a tramitação seja definida em conjunto com as lideranças partidárias após a chegada do projeto ao Congresso.

A reunião entre o governo e o Congresso, realizada após divergências sobre o envio e o formato da proposta, é vista como uma tentativa de harmonizar as ações e evitar conflitos. A proposta em elaboração prevê a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, embasada na premissa de que o aumento da produtividade nas empresas seria suficiente para compensar a mudança. No Palácio do Planalto, o tema é considerado uma das principais vitrines sociais do governo, com potencial apelo popular, especialmente em um cenário pré-eleitoral. No entanto, o movimento do Executivo desencadeou divergências com a Câmara. A tramitação de um projeto do Executivo em paralelo com uma PEC já em andamento aumenta a possibilidade de sobreposição de iniciativas. Atualmente, a escala 6x1 é comum em setores como comércio e serviços, e sua revisão gerou debates no Congresso Nacional. Apesar do apelo social, a proposta encontra resistência de representantes do setor produtivo, que expressam preocupações sobre o potencial aumento de custos e seus efeitos na produtividade das empresas. A iniciativa do GLOBO, denominada Irineu, utiliza inteligência artificial para oferecer aplicações aos leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas, garantindo a qualidade e a veracidade das informações

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