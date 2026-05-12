Governo Lula anuncia programa nacional de combate ao crime organizado para a eleição

O governo do presidente Lula lançou seu programa de combate ao crime organizado na terça-feira (12) e avalia-se que acertou ao focar no enfrentamento das facções criminosas em contraponto ao bolsonarismo nesse setor. O programa prevê injeções de R$ 11 bilhões, com foco em políticas de segurança, para garantir uma marca nessa área para a eleição.

Ao lançar nesta terça-feira (12) seu programa de combate ao crime organizado , o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age para contornar os entraves impostos pelo Congresso Nacional e garantir uma marca na segurança pública para a eleição deste ano.

Nos bastidores, aliados próximos de Lula avaliam que o Planalto acertou ao focar no enfrentamento das facções criminosas em contraponto ao bolsonarismo nesse setor. O momento escolhido para o anúncio leva em conta o recente encontro ocorrido entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump.

A avaliação no time petista é que a conversa entre os dois presidentes -- que contemplou um pedido de Lula de colaboração para rastrear dinheiro das facções no exterior -- dá fôlego ao chefe do Executivo na estratégia. Embora o pano de fundo do encontro fosse outro, o fato de Lula ter abordado a questão do crime organizado serviu para impulsionar o projeto petista para o setor.

A ideia do Planalto é reverter ao menos parte da frustração com iniciativas lançadas originalmente para criar uma bandeira nesse setor, como a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção. O Planalto fala em uma injeção de R$ 11 bilhões no programa, sendo R$ 1 bilhão em Orçamento da União e outros R$ 10 bilhões em financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para os estados, a quem cabe executar políticas de segurança.