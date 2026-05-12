Governo Lula anuncia programa nacional de combate ao crime organizado para a eleição

O governo do presidente Lula lançou seu programa de combate ao crime organizado na terça-feira (12) e avalia-se que acertou ao focar no enfrentamento das facções criminosas em contraponto ao bolsonarismo nesse setor. O programa prevê injeções de R$ 11 bilhões, com foco em políticas de segurança, para garantir uma marca nessa área para a eleição.
Ao lançar nesta terça-feira (12) seu programa de combate ao crime organizado , o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age para contornar os entraves impostos pelo Congresso Nacional e garantir uma marca na segurança pública para a eleição deste ano.
Nos bastidores, aliados próximos de Lula avaliam que o Planalto acertou ao focar no enfrentamento das facções criminosas em contraponto ao bolsonarismo nesse setor. O momento escolhido para o anúncio leva em conta o recente encontro ocorrido entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump.
A avaliação no time petista é que a conversa entre os dois presidentes -- que contemplou um pedido de Lula de colaboração para rastrear dinheiro das facções no exterior -- dá fôlego ao chefe do Executivo na estratégia. Embora o pano de fundo do encontro fosse outro, o fato de Lula ter abordado a questão do crime organizado serviu para impulsionar o projeto petista para o setor.
A ideia do Planalto é reverter ao menos parte da frustração com iniciativas lançadas originalmente para criar uma bandeira nesse setor, como a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção. O Planalto fala em uma injeção de R$ 11 bilhões no programa, sendo R$ 1 bilhão em Orçamento da União e outros R$ 10 bilhões em financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para os estados, a quem cabe executar políticas de segurança.
O programa passa por eixos como o fortalecimento do sistema prisional, reforço a estruturas de investigação, combate ao tráfico de armas e a asfixia financeira das facções, esta última usada recorrentemente como mote do governo Lula na segurança. Para acompanhar os principais acontecimentos, assista ao vídeo: Contraponto Ao Bolsonarismo Enfrentamento Das Facções Criminosas Programa De Combate Ao Crime Organizado Contaminação De Facções Contaminação De Facções Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Governo Lula acredita que ministros do STF manterão validade de Lei da DosimetriaAliados do presidente avaliam que magistrados evitarão esticar a corda em relação ao Congresso para não enfrentar piora em uma relação já desgastada Lula não deixará vaga no STF para próximo presidente, diz ministroLula não deixará vaga no STF para próximo presidente, diz ministro Operação Força Integrada II contra facções criminosas com Lulá, Wellington pelo governo LulaA Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira em 16 estados uma operação de combate à atuação de facções criminosas, visando crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas. Ex-secretário de Marta Suplicy assume gestão das emendas no governo LulaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Contraponto Ao Bolsonarismo Enfrentamento Das Facções Criminosas Programa De Combate Ao Crime Organizado Contaminação De Facções Contaminação De Facções
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Governo Lula acredita que ministros do STF manterão validade de Lei da DosimetriaAliados do presidente avaliam que magistrados evitarão esticar a corda em relação ao Congresso para não enfrentar piora em uma relação já desgastada
Lula não deixará vaga no STF para próximo presidente, diz ministroLula não deixará vaga no STF para próximo presidente, diz ministro
Operação Força Integrada II contra facções criminosas com Lulá, Wellington pelo governo LulaA Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira em 16 estados uma operação de combate à atuação de facções criminosas, visando crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas.
Ex-secretário de Marta Suplicy assume gestão das emendas no governo LulaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.