Programa visa auxiliar 1,5 milhão de estudantes endividados com descontos de até 99% para inscritos no CadÚnico. Ata do Copom indica abordagem cautelosa na política monetária.

O governo federal lançou um programa abrangente de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ), visando auxiliar aproximadamente 1,5 milhão de estudantes endividados.

A iniciativa surge em um contexto de contratos inadimplentes que somam expressivos R$ 57,9 bilhões, com uma taxa de não pagamento que se aproxima de 100% em casos de atrasos superiores a um ano. O programa oferece condições diferenciadas para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para aqueles que não fazem parte do cadastro.

Para os estudantes do CadÚnico, o desconto máximo sobre o valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, pode chegar a 99%, proporcionando a liquidação integral do saldo devedor. Já para os estudantes não inscritos no CadÚnico, o desconto máximo será de até 77%, também com liquidação integral.

A proposta para dívidas com atraso acima de 90 dias prevê um desconto de 12% para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 vezes, com a eliminação completa de juros e multas. A plataforma online do programa permite que os usuários, ao atenderem aos critérios estabelecidos, selecionem a dívida desejada e simulem diferentes formatos de pagamento antes de formalizar o refinanciamento. As opções de pagamento à vista incluem boleto bancário e PIX, com vencimento no dia seguinte à emissão.

A plataforma também possibilita a escolha da instituição financeira entre os bancos habilitados para realizar o financiamento, e oferece canais de contato com agentes financeiros para esclarecimento de dúvidas sobre os valores e condições. Além das medidas para o Fies, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) revelou que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da taxa Selic serão determinadas ao longo do tempo, indicando uma abordagem cautelosa em relação à política monetária.

Em outras notícias do cenário econômico global, a fabricante italiana de automóveis esportivos Ferrari registrou um lucro antes de juros e impostos ajustado de 548 milhões de euros no último trimestre, superando os 542 milhões de euros do mesmo período do ano anterior. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump anunciou o aumento de tarifas para carros e caminhões produzidos no bloco europeu, elevando-as para 25% sob a alegação de que os países não estavam cumprindo acordos comerciais.

A ata do Copom também destacou sinais claros dos efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os indicadores de inflação, evidenciando a sensibilidade da economia global a eventos geopolíticos. No setor automotivo brasileiro, a Volkswagen anunciou um recall envolvendo os modelos Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Tera fabricados entre 2021 e 2025 e vendidos em todo o país.

A montadora alemã, parte do Grupo Volkswagen, registrou um lucro operacional de 588 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento em relação aos 537 milhões de euros do mesmo período em 2025. No mercado financeiro, a manhã foi marcada por uma tentativa de correção do preço do petróleo, proporcionando alívio aos ativos globais em um dia de divulgação da ata do Copom.

A queda do preço da commodity impulsionou as bolsas europeias e os futuros dos principais índices acionários de Nova York, que também foram beneficiados pelos balanços corporativos positivos. Em um contexto de crescente controle governamental sobre a informação, um país intensificou o controle sobre o acesso à internet, forçando milhões de cidadãos a recorrerem a redes privadas virtuais (VPNs) como forma de contornar as restrições, em um reforço do controle interno após quatro anos de conflitos.

A situação demonstra a importância da liberdade de acesso à informação e os desafios enfrentados por aqueles que buscam se manter informados em ambientes de censura e vigilância





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