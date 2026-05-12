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Governo lança Programa Brasil Contra o Crime Organizado com investimento de R$ 11 bilhões para reforçar segurança pública

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Governo lança Programa Brasil Contra o Crime Organizado com investimento de R$ 11 bilhões para reforçar segurança pública
Segurança PúblicaCrime OrganizadoInvestimento Federal
📆5/12/2026 1:32 PM
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O Programa Brasil Contra o Crime Organizado, anunciado pelo governo federal, destina até R$ 11 bilhões para combater facções criminosas, melhorar o sistema prisional e apoiar estados por meio de empréstimos do BNDES, buscando desarticular a base econômica e social do crime organizado.

O governo federal revelou, nesta terça‑feira, 12 de outubro, o Programa Brasil Contra o Crime Organizado , um plano de investimentos que chega a R$ 11 bilhões com a finalidade de reforçar a segurança pública em todo o território nacional.

A cerimônia de lançamento ocorreu no Salão Oeste do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros da Segurança Pública, representantes estaduais, especialistas em políticas de segurança e autoridades das forças armadas. O programa foi elaborado em estreita colaboração com os governos dos estados, universidades, centros de pesquisa e as próprias forças de segurança, buscando identificar os pontos fracos das organizações criminosas e criar estratégias integradas para suprimir suas fontes de financiamento, desarticular estruturas operacionais e reduzir a capacidade de recrutamento.

Entre as medidas anunciadas, destacam‑se a ampliação de unidades de inteligência, a modernização de tecnologias de monitoramento, o apoio ao fortalecimento do sistema prisional, a criação de centros de reabilitação para detentos e a implementação de políticas de prevenção que envolvem educação e inclusão social nas regiões mais vulneráveis

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